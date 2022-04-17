Здание администрации президента на месте гостиницы «Иссык-Куль» построит «ТС ГРУПП». Об этом «Азаттыку» сообщил управделами президента Тилек Батырканов.

По его словам, стройкомпанию выбрали инвесторы проекта, поэтому Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при управделами президента стала их заказчиком.

Глава «ТС ГРУПП» Алмаз Тиленов также подтвердил вовлеченность его компании в строительство административного здания. По его словам контракт был подписан с инвесторами из Казахстана.

Между тем Батырканов отметил, что администрацию президента планируется построить и ввести в эксплуатацию в течение года.

Как сообщает управделами президента, о сумме необходимой для реализации проекта пока неизвестно, станет понятно в процессе строительства.

«На 16 гектарах земли инвесторы построят бизнес-центры, детские сады, дом и школу. Постройки производятся согласно заранее подготовленному бизнес плану. Мы привлекаем инвесторов, которые действительно будут вкладываться в развитие Кыргызстана, с четырех сторон света», – рассказал он. Он также сказал, что перед администрацией президента будет построено еще одно здание, где разместятся все министерства

На сайте «ТС ГРУПП» говорится, что компания была основана в 2014 году. По данным Министерства юстиций руководителем и учредителем ОсОО «ТС Групп Компани» является Акылбек сарманов.

Садыр Жапаров 16 апреля заложил капсулу под постройку администрации президента на месте гостиницы Иссык-Куль. Позже он заявил, что решение о строительстве административного здания принято «во благо народа и государства», а из бюджета для этого не выделялось «ни копейки».

«Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие, и плохие вещи. Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние довольствовались тем, что ничего не делали», – говорилось в публикации президента.

Его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев заявил, что строительство администрации президента – это вопрос престижа Кыргызстана. И что теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.

«Посещая зарубежные страны, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой. Дай Бог, чтобы теперь и гости нашей страны с таким же восхищением смотрели на нас», – написал он у себя на Facebook.

Однако депутат Дастан Бекешев возразил президенту, заявив, что «16 га земли – это не тыйын, это очень дорого» .

«Земля тоже собственность народа и нельзя сказать, что ни одного тыйына не уходит у государства. 1 сотка земли в Бишкеке может стоить 50 тысяч долларов», – отметил Бекешев.

Статьи. связанные с «ТС ГРУПП»: