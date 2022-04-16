Депутат Дастан Бекешев интересуется тем, какая компания строит новое здание администрации президента взамен на 16 га земли, во сколько обходится строительство и сколько на самом деле стоит 16 гектаров земли. Парламентарий отметил, что поддерживает строительство, однако подобная скрытность «наводит» на подозрения. «16 га земли – это не тыйын, это очень дорого. Земля тоже собственность народа и нельзя сказать, что ни одного тыйына не уходит у государства. 1 сотка земли в Бишкеке может стоить 50 тысяч долларов», – написал Бекешев. Ранее президент Садыр Жапаров рассказал, что решение о строительстве администрации президента на месте гостиницы «Иссык-Куль» принято «во благо народа и государства», а из бюджета для этого не выделялось «ни копейки». Жапаров уже заложил капсулу под строительство здания. «Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие, и плохие вещи. Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние довольствовались тем, что ничего не делали», – говорилось в публикации президента. Позже, его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев заявил, что строительство администрации президента – это вопрос престижа Кыргызстана. И что теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации. «Посещая зарубежные страны, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой. Дай Бог, чтобы теперь и гости нашей страны с таким же восхищением смотрели на нас», – написал он у себя на Facebook.