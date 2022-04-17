В Караколе задержали депутата местного городского кенеша за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По их данным, 15 апреля в милицию с заявлением обратился 19-летний парень. Он рассказал, что 7 апреля в одном из ночных клубов его избили знакомые парни про прозвищу «Чуба» и «Дани». В заявлении уточняется, что «Чуба» угрожал потерпевшему пистолетом, после чего выстрелил в сторону его ног. В этот же момент «Дани» душил и бил молодого парня.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Правоохранители в тот же день задержали 27-летнего подозреваемого – депутата городского кенеша К.М. [Манасбек Каныбеков]. В его автомобиле обнаружили и изъяли пистолет неизвестной марки без соответствующих разрешительных документов.

Назначена судебное-баллистическая экспертиза на определение марки изъятого оружия.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Его водворили в ИВС ОВД Каракола.