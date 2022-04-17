В Джалал-Абаде двое мужчин упали в 39-тонное хранилище с топливом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Мужчин 45 лет и 59 лет вытаскивали пятеро спасателей. Их вытащили из хранилища с топливом и передали сотрудникам скорой помощи.