В Джалал-Абаде двое мужчин упали в 39-тонное хранилище с топливом. Их спасли От Канышай Балкыбекова - 17 апреля 2022 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp В Джалал-Абаде двое мужчин упали в 39-тонное хранилище с топливом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Мужчин 45 лет и 59 лет вытаскивали пятеро спасателей. Их вытащили из хранилища с топливом и передали сотрудникам скорой помощи. Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА В Оше рухнула стена жилого дома. Погиб 75-летний мужчина В общежитии финтеха в Бишкеке произошел пожар, четверо пострадали Жапаров передал ГКНБ военную технику для охраны госграницы