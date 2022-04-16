Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев считает, что строительство администрации главы государства на месте гостиницы «Иссык-Куль» должно стать символом социально-экономического укрепления Кыргызстана.



Он отметил, что раньше территории Бишкека уходили в частные руки за «бесценок» под хаотичные застройки. Однако теперь 16 га земли обменивают взамен на строительство «современного» здания администрации президента, в котором будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.



«Это также и вопрос престижа Кыргызстана. Посещая зарубежные страны, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой. Дай Бог, чтобы теперь и гости нашей страны с таким же восхищением смотрели на нас», – написал он у себя на Facebook.



Ранее президент Садыр Жапаров рассказал, что решение о строительстве администрации президента на месте гостиницы «Иссык-Куль» принято «во благо народа и государства», а из бюджета для этого не выделялось «ни копейки».



«Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие, и плохие вещи. Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние довольствовались тем, что ничего не делали», – говорилось в публикации президента.



Гостиница «Иссык-Куль»

Гостинице было порядка 38 лет — ее построили в 1984 году. 14 лет она простояла неиспользуемой — как гостиницу здание перестали использовать в 2007 году.

Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника.



О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда у в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».

Тогда же сообщили, что на месте гостиницы планируется построить новый государственный административный комплекс. Решение приняли «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы».