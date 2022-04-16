Президент Садыр Жапаров рассказал, почему накануне подписал закон «О государственных закупках», который позволяет компаниям с госдолей 50% и более не проводить тендеры на сайте госзакупок.



По словам главы государства, благодаря закону можно будет исключить коррупцию. Жапаров считает, что принцип тендера работал в течение 10 лет и за эти годы были украдены «миллиарды сомов».



«Прикрываясь тендером, вели строительство школ, квадратный метр которых обходился в 820 долларов. При этом качество не соответствовало нормам. Я собрал экспертов и сделал расчеты. На сегодня строитель при выполнении своих работ может получить прибыль и по стоимости 650 долларов за квадратный метр», – написал он, отметив, что к 15 сентября в Бишкеке откроются 15 школ и 1 детсад.



Президент подчеркнул, что строительство школ находится на его «личном контроле», пригрозив привлечением к ответственности, если вдруг окажется, что работа была выполнена некачественно или на ней сэкономили деньги. При этом сэкономленные средства будут возвращены «в 100 кратном размере».



«Новостройки Бишкека будут полностью обеспечены школами. На это мы выделили полтора млрд сомов. В настоящее время ведется строительство 60 тысяч квадратных метров. При разнице в 170 долларов за квадратный метр было сэкономлено 10 млн 200 тысяч долларов. Если бы мы не отошли от процедуры проведения тендера, то эта сумма ушла бы в чьи-то карманы», — говорится в публикации президента.



Ранее в пресс-службе мэрии Бишкека сообщали, что планируют завершить строительство 15 школ и 1 детского сада в 2022 году. Там отметили, что сделано это будет за счет республиканского бюджета по поручению президента Садыр Жапарова.



Риски закона о госзакупках

Жапаров подписал новый закон о госзакупках, несмотря на то, что гражданское общество призывало этого не делать. В своем обращении активисты объясняли, что принятие документа грозит увеличением коррупции, снижением госконтроля за предприятиями и компаниями с госдолей.

Кроме этого, среди минусов активисты выделили непрозрачные и закрытые закупки, а также снижение доверия со стороны бизнеса.

Законопроект также нарушает нормы договора ЕАЭС об обеспечении информационной открытости и прозрачности закупок, предоставлении национального режима в сфере закупок, развитии конкуренции и противодействии коррупции. Гражданские активисты также заявили, что принятие закона может запустить «эффект домино и привести к краху систему государственных закупок».

Госзакупки, еще до принятия этого закона, считались «коррупционным раем». Так, журналисты «Клоопа» в 2021 году выяснили, что большая часть информации о проводимых открытых тендерах остается недоступной, несмотря на то, что все гостендеры проходят через портал госзакупок.

Журналисты пришли к выводу, что госучреждения расходуют бюджетные средства непрозрачно, а надзорные органы годами закрывают на это глаза.