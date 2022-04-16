Президент Садыр Жапаров прокомментировал строительство своей администрации на территории бывшей гостиницы «Иссык-Куль». Глава государства уже заложил капсулу под постройку здания.



По словам Жапарова, на административное здание не выделялось из бюджета «ни копейки», а строительство происходит за счет «обмена» 16 га, находящихся на балансе Управделами президента.



Кроме того, он отметил, что эти территории могли перейти в частные руки, поэтому во «благо народа и государства» было решено возвести административное здание.

«Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие, и плохие вещи. Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние довольствовались тем, что ничего не делали», – говорится в публикации президента.



Гостиница «Иссык-Куль»

Гостинице было порядка 38 лет — ее построили в 1984 году. 14 лет она простояла неиспользуемой — как гостиницу здание перестали использовать в 2007 году.

Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника.

О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда у в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».

Тогда же сообщили, что на месте гостиницы планируется построить новый государственный административный комплекс. Решение приняли «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы».