Садыр Жапаров заявил о согласовании 664 км границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

По словам главы государства общая протяженность границы с Таджикистаном составляет 972 км, а значит осталось 308 несогласованых километров.

Жапаров указал, что процесс согласования медленно продвигается.

«Это связано с тем, что имеются много спорных участков. Самое главное – необходим мир, тогда мы можем все разрешить в интересах обеих сторон», – говорится в публикации Жапарова.



Конфликт на границе



Вечером 12 апреля Погранслужба Кыргызстана сообщила о применении оружия на кыргызско-таджикской границе со стороны военнослужащих Таджикистана в местности Селкана.

Началась перестрелка — ее прекратили после переговоров, но военнослужащий из Таджикистана получил ранение. Позже СМИ Таджикистана сообщили, что он скончался.

К 21 часу ситуацию на границе расценивали, как «стабильную», однако вскоре снова началась стрельба.

Эта перестрелка длилась около получаса — ранение получил кыргызский пограничник.

По информации погранслужбы, после этого таджикские военные обстреляли кыргызское село Достук из минометов. Обстрел села прекратили к 22 часам 20 минутам. Таджикские военнослужащие периодически вели огонь по кыргызским пограничникам в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области.

К полуночи ситуацию на границе характеризовали, как «относительно-стабильную, но с элементами напряженности». Кыргызстан и Таджикистан вели переговоры.

В результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области 12 апреля эвакуировали 18 507 человек — 13 апреля они вернулись в свои дома.

В пресс-службе Минздрава 13 апреля сообщили, что в результате перестрелки на границе пострадали два человека — пограничник и гражданский. Позже стало известно, что пострадали шесть человек.

Генпрокуратура сообщила, что по факту перестрелки на кыргызско-таджикской границе, произошедшей 12 апреля, возбуждено дело по статье «Преступления против мира».