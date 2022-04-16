Состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева, из-за принудительного привода в суд резко ухудшается. Об этом сообщает Наццентр по предупреждению пыток (НЦПП).

Сотрудники наццентра посетили Атамбаева 15 апреля. Бывший президент пожаловался на сильные боли в области поясницы, не дающие ему ни сидеть, ни стоять, чувство нехватки воздуха при малейшем движении, а также онемение рук и ног.

Главный врач лечебно-исправительного учреждения при колонии №47 сообщил, что Атамбаеву требуется полное обследование, консультация специалистов Минздрава и лечение.

«Национальный центр рекомендует руководству Службы исполнения наказания и Министерства здравоохранения обеспечить соблюдение права Алмазбека Атамбаева на своевременную и эффективную медицинскую помощь в условиях специализированного лечебного учреждения», – говорится в сообщении Наццентра.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева 14 апреля увезли на скорой с заседания в Первомайском районном суде Бишкека.

Политику стало плохо во время процесса, у него поднялось давление. В суде сегодня рассматривали уголовные дела Атамбаева по незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

«Во время недавнего инцидента в колонии № 47 сотрудники Службы исполнения наказаний повредили ему позвоночник. В карете скорой помощи [его] увезли в колонию», — написал депутат и сын бывшего президента Сеидбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев ранее говорил, что испытывает проблемы со здоровьем Об этом также говорили его адвокаты и близкие родственники. Из-за проблем со здоровьем Атамбаева уже не раз увозили из зала суда на скорой помощи.