По его словам, политику стало плохо во время процесса, у него поднялось давление. В суде сегодня рассматривали уголовные дела Атамбаева по незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

«Во время недавнего инцидента в колонии № 47 сотрудники Службы исполнения наказаний повредили ему позвоночник. В карете скорой помощи [его] увезли в колонию», — написал депутат.

Алмазбек Атамбаев ранее говорил, что испытывает проблемы со здоровьем Об этом также говорили его адвокаты и близкие родственники. Из-за проблем со здоровьем Атамбаева уже не раз увозили из зала суда на скорой помощи.

Сеидбек Атамбаев на заседании парламента 30 марта заявлял, что жизни его отца грозит опасность.

«Алмазбек Атамбаев не из тех, кто может наложить на себя руки. Но если он вдруг ударится головой или умрет, подавившись едой, я буду считать это покушением на его жизнь со стороны властей», – сказал тогда депутат.

Свое заявление Сеидбек Атамбаев сделал после того, как бывшего президента принудительно доставили на суд по событиям в селе Кой-Таш. Адвокат политика Замир Жоошев заявил, что Атамбаева насильно привезли в суд, несмотря на то, что он ранее отказался от участия в заседании из-за плохого самочувствия.

По словам юриста, конвоиры «выволокли Алмазбека Атамбаева из комнаты в нижнем белье, держа его за руки и за ноги, на заснеженный плац колонии», а затем насильно погрузили в автозак.

Позже В Наццентре по предупреждению пыток обнаружили у Атамбаева синяки на ногах и на руках.