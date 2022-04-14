Послу Украины в Кыргызстане Валерию Жовтенко не удается добиться встречи с министром чрезвычайных ситуаций Бообеком Ажикеевым. Об этом дипломат сказал журналистам издания 24.kg на пресс-конференции 14 апреля.

«Отношения с кыргызской стороны складываются сдержанно. Но то, что не удается встретиться с министром чрезвычайных ситуаций, непонятно. Речь идет о жесте по оказанию гумпомощи для Украины. Я не говорю о волонтерах, которые помогают, их у вас много, с ними работаем. Но правительство Казахстана как-то нашло возможность помочь с гуманитаркой», — сказал он.

Посол отметил, что при встрече с замглавой Кабинета министров Эдилем Байсаловым, тот обещал помочь с оказанием гумпомощи Украине.

Жовтенко добавил, что он не согласен с высказываниями, что «Кыргызстан – небольшая страна и не может ни на что повлиять».

«Во многих других государствах Азии и Европы есть страны и с меньшим населением. Например, в Ирландии или Дании проживают меньше трех миллионов людей. Поэтому Кыргызстан не маленькое государство», — сказал Жовтенко.

Гумпомощь Украине

Учредительница Общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева 4 апреля сообщила, что в Бишкеке граждане объявили сбор гумпомощи украинцам. 10 апреля партию гумпомощи подготовили к отправке в Украину.

За неделю в Бишкеке граждане принесли около 240 одеял, спальные мешки, коробки с сухофруктами и прочее. Аляева добавила, что что сбор гуманитарной помощи продолжается.

Позиция Кыргызстана

Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров 24 марта сказал, что он верит в то, что Украина и Россия сядут за стол переговоров, чтобы прекратить военный конфликт.

Жапаров добавил, что Кыргызстан приложит «все усилия, чтобы прекратить эту братоубийственную войну», и повторил тезис президента о недостаточном влиянии республики в мире.

«Мы – маленькая страна, и многое не зависит от нашего положения в этом мире. Любое непродуманное решение может обернуться для народа большими бедами», — сказал он.

Ранее о войне в Украине похожим образом высказался президент Садыр Жапаров, который официально заявил, что Кыргызстан в этом конфликте придерживается нейтралитета.

«Мы – маленькая страна, у нас не хватит влияния остановить войну, поэтому мы должны занимать нейтральную позицию», — сказал он на заседании парламента.

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля.

Читать еще: Подбитый русский военный корабль, помощь от США и угроза ударов по Киеву. Главное о войне в Украине за сутки