В Бишкеке граждане собрали и подготовили к отправке партию гумпомощи украинцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила учредительница ОФ «Помогать легко» Динара Аляева.

Она показала, что за неделю в Бишкеке граждане принесли около 240 одеял, спальные мешки, коробки с сухофруктами и прочее.

«Спасибо всем, кто с любовью упаковывал каждый пакетик и коробку, банки с нашим кыргызским медом, детские подгузники, конфеты, консервы, теплые одеяла, спальние мешки. С какими людьми рядом живу! Вы невероятные!» — говорится в публикации Аляевой.

Позже она сообщила «Клоопу», что сбор гуманитарной помощи продолжается. Аляева отметила, что граждане также приносили консервы, муку, макароны, крупы и одежду, но их отправят уже следующей партией.

Отправку гуманитарной помощи в Украину организовывает активистка Динара Эркимбаева. Она рассказала «Клоопу», что собранные одеяла спрессуют и отправят на склад. Затем необходимо будет проработать логистику из Варшавы в Украину.

Эркимбаева также отметила, что сотрудники детдома в Сосновке сшили 50 шерстяных одеял для гумпомощи. Позже она и еще несколько активистов организовали пошив спальных мешков на деньги неравнодушных граждан.

«Надеемся, что наша помощь не останется незамеченной. Может помощь нужна не совсем военным и не теробороне, но мирным гражданам точно нужна […] Я думаю, что эти одеяла их согреют и дадут понять, что весь мир сочувствует и хочет помочь» , – сказала активистка.

В Бишкеке о начале сбора гумпомощи украинцам было объявлено 4 апреля.

Тогда Аляева подчеркнула, что украинцам нужны спальные мешки, кариматы, теплые одеяла и нескоропортящиеся продукты.

«Сидеть сложа руки больше нет сил! Цена любой войны – это жизни ни в чем не повинных людей! Смотреть и читать о том, что сейчас происходит в Украине – невозможно […] Давайте соберем помощь и покажем нашему безвольному правительству (кабмину), что такое быть человеком!» – сказала она.