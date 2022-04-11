На заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции 11 апреля обсуждался проект Соглашения со Всемирным банком, согласно которому он выделит $50 миллионов на развитие Баткенской области.

Первый замминистра экономики и коммерции Чоро Сейитов отметил, что проект регионального экономического развития на этот раз будет осуществлять Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС) в течение шести лет до 2027 года.

«Половина выделяемых средств в виде гранта, другая – кредит под 0,75% со сроком погашения в течение 38 лет и 6-летним периодом отсрочки платежей», – сказал он.

Однако некоторые депутаты выступили против того, чтобы АРИС реализовывал этот проект и предложили развивать Баткенскую область за счет Всемирного банка самим.

«А что тогда будет делать местная власть? Плов кушать и потом ленту резать? У нас что, нет соответствующих служб? Сейчас замминистра говорит, что все кадры ушли в АРИС. Давайте тогда переименуем АРИС в кабмин Кыргызстана», — возмутился депутат Адахан Мадумаров.

Депутат Нурлан Шакиев считает, что надо прекратить передавать реализацию кредитов, полученных под гарантии государства, посредническим компаниям.

«Мы хотим передать проект АРИС – хитрой и ненасытной компании. Большинство ее проектов были выполнены некачественно. В регионах люди бегают и заново переделывают проекты этой организации. У них нет ни техники, ни специалистов», — сказал Нурлан Шакиев.

Депутат Чингиз Айдарбеков также предложил повременить с принятием решения. Он считает, что нужно тщательно изучить эффективность деятельности АРИС.

По итогам обсуждения авторы отозвали проект на доработку.

АРИС – некоммерческая организация, государственное агентство, которое финансирует крупные инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты за счет денег из-за рубежа. Чаще всего — от 30% до 90% — от общей суммы выделяются такими международными организациями, как ООН, Всемирный банк, Исламский банк развития и правительством Германии.

Оставшуюся сумму правительство Кыргызстана выделяет из бюджета либо берет в кредит у международных организаций. Организация обладает статусом юридического лица.

Почему Баткенская область нуждается в дополнительном финансировании?

В последние годы Баткенская область нередко страдала из-за приграничных конфликтов. Последний крупный конфликт произошёл весной 2021 года и привел к десяткам смертей среди гражданского населения. В результате этого конфликта погибли 36 кыргызстанцев, а 154 получили ранения.

Конфликт привел также к уничтожению части инфраструктуры — школ, медучреждений и госучреждений. Были сожжены сотни домов местных жителей и их бизнес, многие остались без жилья, средств для заработка, имущества и скота.

После этого власти Кыргызстана принялись за восстановление разрушенных сел. Был построен городок «Мадина», названный в честь убитой во время конфликта девочки. Однако позже жители и активисты стали жаловаться на качество части строений в городке — например, некоторые электрические столбы упали, сломались люки, а люди страдали от нехватки чистой воды.

Баткенская область законодательно получила особый статус, а президент Садыр Жапаров предлагал иностранным бизнесменам вложиться в ее восстановление.