Трое хоккеистов из клуба «Арстан» и глава общественного объединения «Тенир Тоо» Урмат Акунов. Фото: АКИpress

Трое хоккеистов из клуба «Арстан» и глава общественного объединения «Тенир Тоо» Урмат Акунов пожаловались на работу руководства Федерации хоккея Кыргызстана. На пресс-конференции в здании АКИpress они заявили, что Федерация помогла 54 иностранным игрокам получить кыргызские паспорта, чтобы те могли играть за сборную Кыргызстана.

«На прошедшем чемпионате мира среди команд четвертого дивизиона в Бишкеке в составе сборной Кыргызстана играли легионеры из России и Казахстана. Почему не могли играть ребята из Чаека и Жумгала? […] Просим проверить это», — заявил Акунов.

Хоккеисты также недовольны слабой организацией внутреннего чемпионата страны. Арстановцы считают, что игры чемпионата нароком устраивают во время Рамадана, когда игроки их команды держат пост.

«У вице-президента федерации хоккея есть команда “Дордой”, которая состоит из русских. Они не держат пост. Мы просили не ставить игры в орозо, но нас не послушали», — сказал один из хоккеистов.

Спортсмены также сообщили, что 11 апреля должны выбрать президента федерации. На конгресс приедут представители регионов и будут «протестовать» против действующего руководства.

Чемпионат мира по хоккею в Бишкеке

В Бишкеке с 3 по 8 марта прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой в четвертом дивизионе. Сборная Кыргызстана заняла первое место.

Команда выиграла все четыре своих матча с общим счетом 64:2. В заключительном матче кыргызская сборная победила команду из Кувейта со счетом 14:0.

Теперь сборная Кыргызстана должна будет выступить в третьем дивизионе.

«После завершения матча президент Садыр Жапаров зашел к национальной сборной в раздевалку и поздравил ее с победой. Президент от своего имени вручил денежные премии всем членам команды, тренерскому составу и врачам сборной» – сообщили на сайте президента.