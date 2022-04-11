Одна из родительниц рассказала изданию 24.kg, что она хотела зарегистрировать своего ребенка в школе, которая относится к их участку. Но из-за сбоя на сайте электронной записи она не успела получить квоту, которая, как оказалось, заполнилась в первый час с начала регистрации.

Начальник управления школьного и внешкольного образования Марат Усеналиев, комментируя сбой сайта, сказал, что все неполадки на сайте устранили и система работает в штатном режиме. Он добавил, что в 2022 году в первый класс пойдут 153 тысячи детей.

По данным замдиректора Госпредприятия «Инфоком» Асель Кененбаевой, 11 апреля приняли три тысячи заявок на поступление детей в первый класс.

Записать ребенка в школу по месту прописки можно с 11 апреля до 27 июня, а по фактическому месту проживания с 27 июня до 10 сентября.

Переполненные школы Кыргызстана

С каждым годом в Кыргызстане увеличивается количество школьников, а мест в школах больше почти не становится. Власти строят новые школы, но пока их слишком мало, чтобы решить проблему переполненности классов. Кроме того, есть школы, которые от старости были признаны аварийными — это также осложняет ситуацию.

Ранее, журналисты «Клоопа» и «Азаттыка» проанализировали данные Минобраза по всему Кыргызстану и выяснили, что школы во всех регионах страны переполнены, а в Бишкеке и Оше – в два раза. В Кыргызстане 1,2 млн школьников при суммарной вместимости школ всего в 850 тысяч человек.

По данным журналистов, в школах Кыргызстана учатся на 360 тысяч детей больше, чем они вмещают в себя по плану. В среднем в школах учится в 1,5 раза больше учеников, чем должно.

Чтобы решить эту проблему, нужно построить еще 360 школ с вместимостью по 1000 учеников каждая.