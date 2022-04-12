Министерство обороны опубликовало заявление, выступив против инициативы Социального фонда по реформированию пенсионной системы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве считают инициативу Соцфонда об отмене выплаты пенсий работающим гражданам, в том числе военнослужащим, «нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной». В Минобороны отметили, что военные страны несут службу в сложных условиях «обеспечивая мирный труд граждан», а не просто «работают».

«Сроки выхода военнослужащих на пенсию определены не желанием, а соответствующими нормативно-правовыми актами, и основываются они на том, что служебное время военнослужащих составляет 10-12, а порой и 24 часа в сутки, выходные и праздничные дни военнослужащих, в нередких случаях, также проходят на службе», — говорится в заявлении.

Подсчитав время службы, в ведомстве добавили, что в среднем, служебное время военного составляет 60-80 часов в неделю, в отличие от 40 часов в неделю, которые работают сотрудники Соцфонда.

«Говоря о начислении пенсии военнослужащим в России и в Казахстане, сотрудники Соцфонда, распространяют неверную и однобокую информацию и таким образом вводят население в заблуждение. Денежное довольствие, а соответственно и пенсии российских, казахских и узбекских военнослужащих значительно выше, чем у наших защитников отечества», — подчеркнули в Минобороны.

Вместе с этим в ведомстве предложили сотрудникам Соцфонда лично посетить воинские части в высокогорных районах Баткена, Маргуна и Нарына, чтобы ознакомиться с условиями проживания и службы, и сравнить их с условиями работников Соцфонда.

«Вместо того, чтобы выразить нашим военным и военным пенсионерам слова благодарности за нелегкую службу, заместитель Соцфонда, пребывая в комфорте и, пользуясь всеми благами цивилизации, с высокой трибуны требует отменить им пенсии и, тем самым, ухудшить социально-экономическое положение военнослужащих. Можно ли назвать такой подход госструктуры, которой является Соцфонд, государственным? (вопрос исключительно риторический)» — заявили в Минобороны.

В своем письме министерство добавило, что Соцфонд своей инициативой сводит на нет все старания властей по обеспечению военных всем необходимым.

«Министерство обороны считает инициативу Соцфонда крайне непродуманной, наносящей значительный вред обеспечению военной безопасности, и идущей вразрез с госполитикой военно-политического руководства в военной области и социальной защитой военнослужащих», — заключили в ведомстве.

Что предложил Соцфонд?

Замглавы Социального фонда Гульнура Жуматаева 11 апреля на заседании парламента по реформированию пенсионной системы предложила повысить пенсионный возраст для женщин с 58 до 60 лет.

Кроме этого Соцфонд предложил ввести для военнослужащих запрет на одновременное получение пенсии и заработной платы. Жуматаева пояснила, что это касается военнослужащих, которые продолжают работать после выхода на пенсию.

Она отметила, что военнослужащие выходят на пенсию намного раньше обычных граждан, примерно в 40-42 года и при этом продолжают работать.

По информации Социального фонда за декабрь 2021 года, в Кыргызстане насчитывается 687 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии в 2021 году составил 6 тысяч сомов. При этом, сейчас минимальная пенсия в Кыргызстане – 1500 сомов.