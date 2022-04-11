В парламенте 11 апреля обсудили реформирование пенсионной системы Кыргызстана. Замглавы Социального фонда Гульнура Жуматаева предложила принять несколько нововведений.

Например, она заявила о необходимости повысить пенсионный возраст для женщин.

На заседании Жуматаева сказала, что около 70% всех пенсионеров составляют женщины, а также продолжительность жизни женщин в среднем выше, чем у мужчин.

«В других странах пенсионный возраст у мужчин и женщин одинаковый. В Европе все выходят на пенсию в 65 лет. Казахстан переходит на это поэтапно. Россия начала с госслужащих», — сказала Жуматаева.

По ее словам, Соцфонд предлагает поднять пенсионный возраст женщин с 58 до 60 лет.

О повышении пенсионного возраста также высказался замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов. Он сказал, что пенсионный возраст предлагают увеличить, так как уровень и продолжительность жизни увеличивается с каждым годом.

«В Нарыне и Ат-Башы, [уровень жизни] лучше, чем это было 30-40 лет назад, климат изменился, цены ниже, чем на рынках Бишкека», — заявил он.

Запрет на работу для военнослужащих пенсионеров

Соцфонд также предлагает ввести для военнослужащих запрет на одновременное получение пенсии и заработной платы. Жуматаева пояснила, что это касается военнослужащих, которые продолжают работать после выхода на пенсию.

Она отметила, что военнослужащие выходят на пенсию намного раньше обычных граждан, примерно в 40-42 года и при этом продолжают работать.

В пример замглавы Соцфонда привела Россию и Казахстан, где, по ее словам, военнослужащие получают пенсию после того, как оставят службу.

Плательщиков мало, а пенсионеров много

По информации Социального фонда за декабрь 2021 года, в Кыргызстане 687 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии в 2021 году составил 6 тысяч сомов. При этом, сейчас минимальная пенсия в Кыргызстане – 1500 сомов.

Эдиль Байсалов считает, что в Кыргызстане есть одна важная проблема — маленькое количество людей, которые перечисляют средства в Соцфонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«[Плательщиков] мало. В нашей формальной экономике оплачивают и Соцфонд и ФОМС только большие предприятия, как банки, заводы, например “Кумтор”. Если взять, тех, кто сидит на базаре, мигранты, большинство людей ни в Соцфонд, ни ФОМС не производят оплату», — рассказал замглава Кабмина.

Он также добавил, что сборов в системах пенсионного и медицинского страхования не хватает, поэтому государство выделяет дополнительные средства из республиканского бюджета.

«Если мы примем законопроекты, мы сможем до конца года облегчить получение пенсионного и медицинского полисов. […] Объясним людям, что чем раньше они начнут накопления, тем больше они смогут накопить. Если они не будут приобретать полис, государство будет оплачивать лишь пособие, а пенсию не обязано будет выплачивать», — подчеркнул Байсалов.

При этом, в октябре 2022 года Социальный фонд Кыргызстана планирует повышение пенсий на 50%. Об этом сообщил глава ведомства Бактияр Алиев на заседании парламента 9 марта 2022 года.

По словам Алиева, на повышение пенсионных выплат в этом году уже выделено 700 млн сомов, но правительство рассматривает вопрос о дополнительном выделении денег из бюджета из-за роста цен и курса доллара.