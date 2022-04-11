Родной брат Бека Борбиева – Болотбек Борбиев – назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Чикаго (США). Об этом сообщила пресс-служба президента.

Указ о назначении Борбиева подписал Садыр Жапаров.

Кто такой Болотбек Борбиев

Болотбек Борбиев – родной брат певца Бека Борбиева. В 2008 году она работал директором Государственной автомобильной инспекции МВД.

С 2009 по 2010 год Борбиев был начальником Главного управления безопасности дорожного движения. В 2010 на парламентских выборах он баллотировался от партии «Ата-Журт». В том же году он был главой МЧС.

Кто такой Бек Борбиев

Певец Бек Борбиев участвовал в парламентских выборах 2021 года от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Эту партию связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

По словам Борбиева, ему поступили предложения от нескольких партий, но он выбрал «Ата-Журт Кыргызстан», поскольку стратегия партии и его взгляды на будущее совпали на 100%.

На парламентских выборах 2020 года Бек Борбиев поддерживал партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым — признавшим вину в коррупции на Гостаможне.

После того как Борбиев побывал на съезде партии, он выпустил песню и клип с таким же названием, как и партия — «Мекеним Кыргызстан» (Моя родина — Кыргызстан). В клипе несколько раз повторялось название песни, а также мелькал логотип партии.

За преждевременную агитацию ЦИК оштрафовала певца на 7 500 сомов.

Уже после октябрьских событий и смены власти в стране Борбиев публично вступился за критикуемый проект новой Конституции, который был предложен 17 ноября 2020 года. Ему понравилась идея, когда «один человек отвечает за все своей головой», и он был готов поддержать проект, не читая его.

В 2005 году Борбиев работал в Гостаможенной службе на посту начальника поста «Бишкек-1», который относился к железнодорожной таможни «Северная». Но, по его словам, в то время он не был знаком с Матраимовым, так как тот работал на юге.

В расследовании журналистов Али Токтакунова и Болота Темирова фигурировало имя сына певца, Хан-Бото Борбиева — он занимал должность инспектора в отделе оперативного реагирования на таможне «Манас». Тогда Борбиев прокомментировал расследование и сказал, что его сын устроился на работу «исключительно на конкурсной основе».