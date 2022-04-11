В Украине продолжается полномасштабное военное вторжение, которое Россия начала 24 февраля.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 11 апреля прилетит в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эту информации подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Приезд канцлера в Москву станет первым визитом лидера страны Европейского союза в Россию с момента вторжения российских войск в Украину. Это будет первый контакт Путина и Нехаммера, до этого у них не было встреч или телефонных переговоров.

Ранее 9 апреля канцлер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации издания Euronews, Нехаммер осудил действия российских войск и «призвал международные организации расследовать военные преступления».

Также Нехаммер посетил город Буча неподалеку от Киева. Ранее журналисты издания The New York Times сообщили, что в этом городе произошли убийства мирных жителей, когда в городе были российские войска.

«Буча — место, где совершено много военных преступлений, поэтому необходимо, чтобы ООН расследовала эти преступления, чтобы международная система юстиции начала работать», — передает слова канцлера Euronews.

Международный трибунал

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что 42 страны обратились в Международный суд Гааги для расследования военных преступлений со стороны российских военных.

По его словам, обращение стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины.

«С большой вероятностью, они также будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы. В настоящее время собирается база для преследования каждого русского военного раздельно за совершенное ими и за соответствующие приказы», – заявил министр.

Глава Минюста добавил, что скорого результата расследования ожидать не стоит, поскольку Россия не будет выдавать своих военных. Однако чиновник уверен, что российских военных точно отдадут правосудию, потому что «срока давности по таким преступлениям нет».

Братские могилы

Журналисты BBC сообщили, что в селе Бузовая под Киевом, которое находилось под контролем российских войск, нашли братскую могилу. По информации СМИ, из могилы удалось достать по меньшей мере два тела.

Глава Дмитриевской общины Тарас Дидич сообщил изданию «Настоящее время», что тела людей хоронили около автозаправки между селами Мила и Мечта Киево-Святошинского района. Он добавил, что точное количество убитых устанавливается.

Подобные братские могилы также нашли в городе Буча, который был под контролем российский войск. По данным издания «Медуза», из братской могилы в Буче эксгумировали 67 тел погибших, из которых 40 человек были мирными жителями.

Братскую могилу также нашли в селе Мотыжин Киевской области, где, по информации журналистов, также нашли тела убитых мирных жителей.

Спад в экономике

Всемирный банк сделал прогноз, согласно которому, из-за войны ВВП Украины может сократиться на 45% в 2022 году, а ВВП России на 11%.

Кроме этого, по данным банка, из-за войны пострадают также экономики стран Центральной Азии.

«Глубокий гуманитарный кризис, вызванный войной, стал наиболее ярко выраженным из первоначальных глобальных ударных волн и, вероятно, останется одним из самых устойчивых последствий конфликта. Ожидается, что волна беженцев из Украины в соседние страны затмит предыдущие кризисы», — говорится в сообщении.

По информации представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельчука, Украина ввела торговое эмбарго против России и запретила импорт товаров из этой страны на свою таможенную территорию.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что из-за введенного эмбарго экономика России будет терять около $6 млрд ежегодно.

Дислокация российских войск

По информации Генерального штаба Украины, российские войска перемещают свои тактические группы из состава Восточного и Центрального военных округов к приграничным с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Также по их данным, город Харьков все еще частично заблокирован и в Генштабе не исключают активизации боевых действий за этот город.

Украинские СМИ сообщают, что правительство страны уже направило $34 млн на восстановление Киевской, Черниговской, Сумской Житомирской областей, которые были освобождены от российских войск.

Средства направят на ремонт инженерных сетей, систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.

Между тем, в Курской области России власти решили объявить высокий уровень опасности из-за возможных провокаций со стороны Украины. Эта область граничит с украинской Сумской областью.

По данным агентства ТАСС, в Курской области 9 апреля из минометов обстреляли пограничный пост. По версии российских властей, обстрел был со стороны Украины.

Жертвы войны

По данным ООН, с 24 февраля по 9 апреля, зафиксировано 4 232 жертвы среди гражданского населения: 1 793 убитых, в том числе 142 ребенка. В результате войны 2 439 человек получили ранения, в том числе 229 детей.

Также, по информации ООН, с начала полномасштабного вторжения российских войск, Украину покинули более 4,5 млн человек. Большая часть беженцев выехали в Польшу, Румынию и Венгрию.

Власти России за время полномасштабного вторжения в Украине всего два раза озвучили данные о количестве погибших среди своих военных. По информации Генштаба России, за время войны погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 были ранены.