Казахстан с 11 апреля снял ограничения на пересечение кыргызско-казахской границы через наземные пункты пропуска. Ограничения действовали с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В Погранслужбе Кыргызстана рассказали, что теперь кыргызстанцы могут попасть в Казахстан через несколько КПП:

«Чалдыбар — Автодорожный»;

«Ак-Жол — Автодорожный»;

«Кен-Булун — Автодорожный»;

«Токмок — Автодорожный».

Для легковых машин без груза работает пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный».

«При пересечении границы граждане Кыргызстана и иностранных государств должны иметь справку ПЦР-теста, сданного за последние 72 часа или сертификат о вакцинации сроком не более шести месяцев», – сообщили в Погранслужбе.

В пресс-службе добавили, что кыргызстанцы, которые хотят въехать в Россию через Казахстан, должны уточнять информацию в российском посольстве.

Закрытые границы с Казахстаном

Наземные границы между Кыргызстаном и Казахстаном были закрыты с 2020 года из-за пандемии коронавируса. В марте 2022 года в Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили, что за два года были снятые определенные ограничения.

Вопрос об открытии наземных границ поднимался не один раз. В ноябре 2021 года этот вопрос обсуждали глава Кабмина Акылбек Жапаров с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

6 апреля 2022 года в правительстве Казахстана сообщили о снятии ограничений на пересечение наземных границ с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.