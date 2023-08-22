На месте скопления фур перед пунктом пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном развернули палаточные пункты помощи. Об этом сообщила пресс-служба полпредства в Чуйской области.

По её данным, в палатках есть все необходимые условия для оказания медицинской, психологической, консультативной и иной помощи водителям. Также организовано горячее питание.

Сообщается, что установить такие палатки поручила администрация президента и глава Кабмина Акылбек Жапаров.

«Сегодня, 22 августа, в указанной локации проведено областное заседание комиссии гражданской защиты по Чуйской области. Полномочный представитель президента лично проинспектировал проводимую работу. Кроме этого, в настоящий момент соответствующими госорганами принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка, создаются условия для пропуска транспортных средств со скоропортящимися товарами», — сообщили в полпредстве Чуйской области.

Ранее о заторе на границе высказывался директор кыргызского научно-исследовательского института ирригации Минсельхоза Улан Чортомбаев. На своей странице в Facebook он обратился к казахским властям с просьбой пропустить скопившиеся большегрузы на границы.

Дальнобойщики находятся там как минимум три дня и предполагают, что казахская сторона медленно пропускает фуры потому что Кыргызстан прекратил подачу воды в Казахстан.

Однако министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что на самом деле казахские пограничники совместно с Комитетом нацбезопасности провели антинаркотическую операцию. Чиновник заверил, что «ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов».

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