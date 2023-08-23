С начала полномасштабного вторжения России в Украину, западные страны ввели и регулярно расширяют санкции против РФ и поддержавшей ее агрессию Беларуси. С их помощью Запад пытается ослабить экономики стран и прекратить поставки техники и товаров двойного назначения, которые страна-агрессор может использовать для производства военной техники.

Несмотря на запреты, России удается обходить санкции с помощью соседних стран.

Кыргызстан

После начала полномасштабного вторжения резко вырос импорт из Кыргызстана в Россию товаров двойного назначения, в частности — электронных компонентов от американских производителей Texas Instruments и Analog Devices, выяснили журналисты Радио Азаттык. По данным издания, компании, которые участвуют в схеме обхода санкций, в прошлом поставляли продукцию для российской военной промышленности.

Согласно торговым данным ООН, в 2021 году Кыргызстан не импортировал никаких деталей для самолетов, вертолетов и дронов. Но в 2022 году в страну ввезли такой продукции – в основном из США – на 3,5 млн долларов и экспортировали в Россию в объеме 1,5 млн долларов.

Политики страны регулярно заявляют, что власти прилагают все усилия для предотвращения экспорта в Россию санкционных товаров. Так, Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана заявлял, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны» к нарушению западных санкций, введенных против России.

Однако на практике Нацстатком страны начал скрывать данные об экспорте продукции, выяснили журналисты Kloop и Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP). Часто статистика по экспорту и импорту обычно разбивается на специфические категории, обозначенные десятизначным кодом.

К примеру, кодом 3603400001 обозначаются «неэлектрические детонирующие капсюли». Первые четыре цифры этого кода – 3603 – обозначают группу товаров, которая включает в себя самые разные капсюли, запалы и детонаторы, в том числе огнепроводные и детонирующие шнуры, ударные и детонирующие капсюли, электродетонаторы и тп.

Раньше Нацстатком разбивал информацию и по четырехзначным, и по десятизначным кодам. Теперь же ведомство публикует только первые четыре цифры кода, которые дают лишь общее представление о категориях товаров, но не о самой продукции. В ведомстве перемены объяснили «оптимизацией» и «внутренними решениями».

Так, «Кас Импульс» (первый в Центральной Азии завод по производству детонаторов, ) за январь-апрель 20223 года отправил в Россию 661 тысячу детонаторов. Сам завод произвел минимум 19,6 тысяч из них, другие могли быть доставлены из Китая. Получателем была ORICA CIS, входящей в группу «Евобласт» – российского производителя промышленных взрывчатых веществ и систем инициирования для горнодобывающей и строительной промышленности.

Ни одна из поставок «Кас Импульс» не отражена в официальной статистике Кыргызстана. Сколько еще подобных поставок «пропали» из отчетов, оценить трудно.

Добавим, что по данным на июль 2023 года, под санкции США за поддержку военного сектора и поставки России товаров двойного назначения попали пять зарегистрированных в Кыргызстане компаний:

Tro.Ya — за поддержку военного сектора России.

RM Design and Development — совершила сотни поставок полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем и конденсаторов.

«ГТМЕ Технологии» — по мнению Минфина США, она поставляет в Россию танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы.

«Прогресс лидер» — поставила ряд товаров российской компании «Сиайси», которая в основном торгует электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами.

«Карголайн» — поставила в Россию подсанкционных товаров на 1 млн долларов. В частности — авиазапчасти для Boeing и Airbus.

Казахстан

В апреле и июне американские чиновники (помощник министра финансов и координатор по санкциям Госдепа США) заявили, что в отношении казахстанских компаний и банков выросли риски применения вторичных санкций.

Власти Казахстана в свою очередь регулярно заявляют, что в стране с 2022 года действует запрет на экспорт товаров военного назначения. А для экспорта продукции двойного назначения требуется специальная сертификация.

Еще одним препятствием для поставок подсанкционных товаров в РФ, власти Казахстан называют автоматизированную систему онлайн-отслеживания поступления и перемещения импортных товаров, которая заработала с 1 апреля 2023 года. Чтобы проверить, как работает эта система, журналисты издания «Республика» отправились в Западно-Казахстанскую область, которая граничит с пятью российскими регионами. На самом крупном КПП — «Сырым» — журналисты поговорили с водителями, а также сотрудниками.

Дежурный начальник рассказал, что на КПП нет сканера для проверки фур. Так что машины проверяют выборочно. Дальнобойщики, которые стоят на КПП по нескольку дней, заявили о коррупции и пожаловались, что фуры пропускают только «по звонку».

По словам источника редакции, который поставляет в Казахстан продукцию из Китая, существует специальный «зеленый» список компаний — принадлежащие им машины не досматривают: «Компании в списке постоянно меняются, поэтому их сложно отследить». Формируют же список, по его словам, «те, кто на самом верху».

Подробнее о происходящем на сухопутной границе между Россией и Казахстаном можно узнать из этого видеорепортажа.

В целом за один только 2022 год товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 2 млрд долларов, до 28 млрд. Журналисты «Радио Свобода», изучив данные о поставках отметили, что Казахстан может участвовать в реэкспорте в Россию, например, компьютеров из Евросоюза. Так, в 2022 году поставки компьютеров в Казахстан вырос в семь раз, до 1,2 млрд долларов. 310 млн приходится на импорт из ЕС. Экспорт этой продукции из Казахстана в Россию за тот же период вырос до 300 млн долларов, что в 2300 раз больше, чем в предыдущем году.

Экспорт товаров двойного назначения в Россию отрицал и президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что Казахстан привержен нормам ВТО и следует всем правилам международного рынка.

Однако журналисты Радио Азаттык узнали, что казахстанская «ЭлтексАлатау» поставляет в Россию трансиверы Analog Devices. Их, например, находили в танке Т-72Б3М, применяемом Россией в Украине. А компания Elem Group поставила РФ не менее 300 партий электроники в том числе двойного назначения.

Зарегистрированные в Казахстане фирмы участвуют также в схемах поставок в Россию чипов и дронов. В мае 2023 года журналисты казахстанского издания «Власть», российского медиа «Важные истории» и международного консорциума OCCRP опубликовали расследование о том, как через Казахстан в Россию через сеть посредников идут беспилотники и чипы.

Например, российская фирма «Стэк» ввозит комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и Минобороны. Ее поставщик — Da Group 22 из Казахстана, которая закупает чипы у немецкой Elix-st. Владеет казахстанской и немецкой фирмами семья российских бизнесменов по фамилии Чернет.

Один из главных российских продавцов дронов DJI — компания «Небесная механика». БПЛА она получает от казахстанской «Аспан арба». «Аспан арба» существует с апреля 2022 года. Ее учредитель — владелец «Небесной механики» Илья Гольберг.

Сколько всего фирм-однодневок, поставляющих санкционные товары в Россию, появилось в Казахстане и деятельность скольких из них властям удалось прекратить, комитет госдоходов журналистам не рассказал. Ведомство только отчиталось, что за первые шесть месяцев 2023 года Казахстан предотвратил 276 попыток вывезти в Россию товары двойного назначения.

Грузия

С начала полномасштабного вторжения, грузинское правительство утверждает, что страна не только не будет вводить свои санкции против России, но и не присоединится к западным санкциям. В то же время президент Грузии и отдельные ведомства подчеркивают, что страна будет соблюдать санкционный режим и не будет никому помогать их избегать.

​​Согласно отчету «Трансперенси Интернэшнл-Грузия», в Грузии в 2022 году были зарегистрированы 17 тысяч российских компаний, более половины из них появились после начала войны.

В 2023 году Россия стала вторым по величине торговым партнером Грузии по объему импорта и третьим — по объему экспорта. В частности, за 2022 год российский импорт в страну увеличится на 79 процентов, а экспорт в Россию – на семь процентов.

В июне 2023 года в Тбилиси с официальным визитом приехали глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен, специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан и представитель офиса по иностранным делам Великобритании Кумар Айер.

На пресс-конференции О’Салливан заявил о разочаровании ЕС тем, что Грузия не присоединилась к санкциям против России. Хотя, учитывая геополитический контекст, «понимают это»:

«Страна, стремящаяся вступить в Европейский союз, должна соответствовать, в том числе, и нашей внешней политике. Но мы также оцениваем конкретную ситуацию, в которой находится Грузия, с экономической и геополитической точек зрения. Учитывая этот контекст, в котором ей приходится торговать с Россией, мы понимаем, почему Грузия не присоединяется к санкциям. И за последние два дня мы увидели, что правительство Грузии очень серьезно относится к тому, чтобы страна не использовалась в качестве платформы для обхода санкций», — цитирует его JAMNews.

Тем не менее, западные партнеры Грузии были обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения с Россией. Поэтому они призывали Грузию внимательнее контролировать товары, которые будут пересекать в том числе воздушную границу.

Турция

С начала полномасштабного вторжения эта страна стала «медиатором» войны. Президент страны Реджеп Эрдоган участвовал в переговорах по зерновой сделке. Сюда вывезли освобожденных из российского плена командиров полка «Азов».

Однако зарегистрированные в стране компании помогают России, например, закупать в Европе самолеты, используя турецкую фирму-«прокладку».

Кроме того, Турция стала «источником жизни для российской экономики»: объем торговли между странами с начала вторжения увеличился примерно на 93%, отмечал Atlantic Council в своем отчете.

Atlantic Council отмечает, что Турция продавала России интегральные схемы и полупроводники, которые могли быть использованы для производства вооружений. «С марта 2022 года по март 2023 года экспорт турецкой электроники в Россию подскочил примерно на 85%», — говорится в отчете, который цитирует «Голос Америки».

Анкара отрицает экспорт в Россию товаров, которые могут иметь военное применение.

Беларусь

Из-за пособничества в войне против Украины и массовых репрессий США, ЕС и Великобритания еще в 2022 году ввели и регулярно расширяют санкции как против политически важных людей Беларуси, так и в отношении связанных с государством компаний.

Однако даже в этих условиях Беларусь может помогать России участвовать в поставках закрытых для нее товаров.

Так, по данным Евростата, в начале 2023 года поставки товаров из ЕС в Беларусь увеличились на 64,5% по сравнению с началом 2022 года. Самой востребованной группой товаров стали «машины и транспортное оборудование». За них Беларусь заплатила 1,14 млрд евро. Это вдвое больше, чем в январе-апреле 2022 года (0,56 млрд евро), заметили журналисты «Еврорадио».

По мнению редакции, в первую очередь речь идет о поставках легковых машин из ЕС в Беларусь. Пик и объемы поставок совпадают с обвалом аналогичных товаров из ЕС в Россию.

Автор материала: Юля Красникова, «Медиасеть»