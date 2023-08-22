В квартале Чет-Булак в Баткене почти завершилось строительство фермы на 40 тысяч кур. Об этом 22 августа сообщили в областной администрации.

По информации полпредства, сейчас строительство фермы и установка оборудования практически завершены.

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«Оборудование привезли из Турции. Рабочий процесс автоматизирован с использованием современных технологий. В ближайшие дни мы ожидаем привоз кур», — говорится в сообщении.

Местные власти сообщили, что куриная ферма будет получать около 35 тысяч яиц в день, будут созданы в общей сложности 15 рабочих мест. Продукцию с фермы будут поставлять на внутренние рынки и отправлять на экспорт.

Эту ферму восстановили после того как она сгорела в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе 14 сентября 2022 года. Хозяин фермы Матиса Надиров погиб во время вооруженного конфликта, а его дом сгорел.

Для строительства птицефермы предпринимателю Адилету Абдивалиеву, сыну Надирова, государство предоставило льготный кредит в размере 30 млн сомов.

Матиса Надиров был частным предпринимателем, который хотел развивать село Ак-Сай. Ранее в интервью местному изданию «Салам Баткен» Надиров говорил, что не покинет село «какой бы конфликт ни возник» на границе. Тело предпринимателя нашли 17 сентября.

Вооруженный конфликт на границе

14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. Бои велись по всему периметру госграницы. Обе стороны обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

Сумма материального ущерба, нанесенного Кыргызстану в ходе вооруженного конфликта, оценивалась в 3 млрд 130 млн сомов.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

Автор: Бакай Алмаз