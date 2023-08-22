Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что казахские пограничники совместно с Комитетом нацбезопасности проводят антинаркотическую операцию. Так в кулуарах заседания казахского правительства, чиновник объяснил журналистам задержку фур на границе с Кыргызстаном.

«Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ», — цитирует Жамаубаева издание Sputnik Казахстан.

Чиновник заверил, что «ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов».

По данным кыргызской Погранслужбы, к обеду 22 августа на КПП «Ак-Тилек» образовался затор уже из 430 машин. Вчера количество фур на границе было меньше — около 370.

«За вчерашние сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Напоминаем, что Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме», — сообщили в Погранслужбе.

Затор на кыргызско-казахской границе и заявление кыргызского чиновника

Два дня дальнобойщики жаловались, что казахская сторона намеренно задерживает большегрузы на границе из-за того, что Кыргызстан прекратил подачу воды из Кировского водохранилища.

Из-за сложившейся ситуации, директор кыргызского научно-исследовательского института ирригации Минсельхоза Улан Чортомбаев опубликовал на своей странице в Facebook обращение к казахским властям. Он объяснил, что Кыргызстан прекратил подачу воды в Казахстан, потому что её практически не осталось в водохранилище.

Своё заявление он подкрепил двумя фотографиями Кировского водохранилища со спутника. Водохранилище на кадрах заметно уменьшилось в размерах всего за четыре месяца.

Также по его словам, на дне этого водохранилища осталась рыба, и она умрёт, если Кыргызстан сейчас спустит всю воду.

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