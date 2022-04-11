В пресс-службе столичной мэрии прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что школы в Бишкеке будет строить компания «Экспресс-строй КГ» без участия в каком-либо тендере.

«“Экспресс-Строй КГ” предлагала мэрии Бишкека выступить подрядчиком по строительству образовательных учреждений в Бишкеке и дали гарантийные обязательства. Однако мэрия Бишкека договор с данной компанией не заключала», – сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что все закупки по строительству школ будут произведены в строгом соответствии с законодательством в сфере госзакупок. Там пообещали дополнительно предоставить более подробную информацию.

Ранее депутат Дастан Бекешев сообщил, что образовательные учреждения в Бишкеке будет строить ОсОО «Экспресс-строй КГ» без проведения тендера.

По его мнению, чтобы «не было всяких надумок и предположений о сговоре, Кабмин должен рассказать за какие заслуги компания получила такое право».

«И что это за компания, за которой никакой истории? Даже о руководителе мало информации. Если дают такое право на основании закрытого распоряжения компании, то нужно рассказать о репутации самой компании и руководства. Не может же непонятный Атантаев Эрмек Эдуардович за “красивые” глаза получать такой пирог из бюджета», – возмутился депутат.

По данным сайта osoo.kg, директором компании «Экспресс-строй КГ» является Эрмек Атантаев. Компания занимается строительством жилых и нежилых домов.

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщали, что в 2022 году в Бишкеке планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 15 школ, а также учебных корпусов к уже существующим.

В мэрии рассказывали, что сделано это будет за счет республиканского бюджета по поручению президента Садыра Жапарова.

Школы в Кыргызстане

В Кыргызстане проблемы с нехваткой школ. В стране 204 школы, которые находятся в аварийном состоянии, а это каждая десятая школа. Ежедневно дети и учителя в таких школах рискуют жизнью.

Еще в 2011 году министерство образования и науки и ЮНИСЕФ провели общенациональную оценку школ и пришли к выводу, что более 80% школ в Кыргызстане небезопасны.

Десять лет спустя журналисты «Клоопа» провели исследование и увидели, что ничего не изменилось. Журналисты выявили, что из двух тысяч школ в стране двести находятся в аварийном состоянии, еще четыреста нуждаются в капитальном ремонте, а подавляющее большинство остальных функционирует без водопроводов, центрального отопления и туалетов.