В Чолпон-Ате на глазах у детей отстреляли уличных собак. Об этом сообщили в фонде помощи бездомным животным «Добрые руки».

Там рассказали, что сообщение об отстреле собак к ним поступило 10 апреля.

«Сегодня в Чолпон-Ате в пять часов вечера на глазах у детей убили любимых собак, с которыми они играли и очень их любили. Одну собаку дети окружили и не дали застрелить. Сколько слез в глазах этих детей! Я каждый день кормила этих бедных животных, сегодня немного опоздала», – цитирует фонд поступившее к ним письмо.

Вместе с письмом в фонд отправили и фотографии, как дети плачут у трупа расстрелянной собаки, а также со слезами на глазах, сидят, окружив другую, спасенную ими, собаку.

Фото: Фонд «Добрые руки».

Мэр Чолпон-Аты Бердибек Иманбеков в разговоре с «Клоопом» рассказал, что отстрел был вынужденный, и что впредь такой ситуации больше не будет.

«Идет плановый отстрел. По вчерашнему инциденту: подрядчику, который осуществляет отстрел позвонили жители и сообщили, что собаки нападают на детей, идущих в школу и садик. По документации отстрел должен быть рано утром или вечером, но вчера так получилось. Впредь такого не будет», – пообещал мэр.

Мэр добавил, что при отстреле используется не огнестрельное оружие, а пневматическое, которое не издает звука.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что связались с мэром Чолпон-Аты и РОВД Иссык-Кульского района.

«В РОВД сказали, что заявление к ним не поступало, но ведомство свяжется с мэрией Чолпон-Аты, туда будут направлены люди, которые проведут разъяснительные беседы с мэрией и населением. РОВД вынесено предложение по возможности сопровождать подрядчиков при отстреле, но это возможно только при разрешении мэрии», – сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

В УВД добавили, что разъяснительные беседы по отстрелу собак проводятся на постоянной основе.

Стерилизация собак в Бишкеке и Канте

Фонд Брижит Бардо запустил программу «Кумайык» по массовой стерилизации и кастрации бродячих собак в Бишкеке и Канте. Стерилизовать собак в Канте начали со 2 марта, а в Бишкеке – с 23 марта.

Теперь собак в этих двух городах вместо отстрела будут чипировать, вакцинировать и стерилизовать.

Вице-мэр Канта Улан Кадыров в разговоре с «Клоопом» рассказывал, что раньше собак отстреливали, но их от этого меньше не становилось.

«Мы пришли к более гуманному решению. Теперь бродячих собак Канта будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, дезинфицировать, а затем отпускать обратно и наблюдать за ними. Будет и биркование», – объяснял Кадыров.

Он отмечал, что также планируется открытие клиники и приюта для бездомных животных в городе.

В Бишкеке стерилизацией собак занимаются в Свердловском районе, где запустили проект и отказались от отстрела собак.

Глава проекта «Экопарк Карагачевая роща» Филипп Буазо говорил, что в стерилизации собак есть преимущества, по сравнению с отстрелом.

«Если вы убьете собаку в одном месте, то вы создаете вакуум. То есть, все собаки будут со всех территорий прибывать, чтобы занять это новое место. Новые собаки не знают эту среду. Это означает, что иногда они могут быть более агрессивными, чтобы завоевать новую территорию», — сказал тогда Буазо.

В 2021 году из бюджета столицы потратили около 4,7 млн сомов на отстрел бродячих собак. А за последние четыре года городские службы убили более 50 тысяч бездомных собак.

Тысячи отстрелянных и сотни спасенных. Зачем горожане борются за бездомных животных и есть ли в этом смысл?