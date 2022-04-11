11 апреля в 9:00 в Кыргызстане должна была начаться электронная запись в школы, но сайт mektep.edu.gov.kg дал сбой и перестал работать.

В пресс-службе Министерства образования «Клоопу» сообщили, что на сайте произошел технический сбой «из-за огромного потока пользователей.

Неполадки в системе обещали устранить в течение дня, при этом в министерстве отметили, что сайт может периодически давать сбои поскольку имеет «сложную архитектуру по интеграции нескольких баз данных».

«Просим родителей отнестись с пониманием, уверяем, что все смогут пройти регистрацию», – подчеркнули в ведомстве.

Между тем депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев опубликовал скриншот с сайте, в котором видно, что при заполнении заявки в школу стоит непонятная графа под названием «Кто ты, детка».

В пресс-службе инфокома пояснили «Клоопу», что это автоматический перевод Google с кыргызского языка строчки – «сиз баланын кимиси болосуз?» то есть «кем вы приходитесь ребенку?»

«Нужно отключить автоперевод и выбрать нужный язык на самом сайте», – подсказали в Инфокоме.

Номера телефонов для консультаций и получения техподдержки:

Колл-Центр: 119;

Номер техподдержки: 0 (312) 988 940

0220 022 196;

0220 022 183;

0220 022 381.

Минобраз запустил электронную запись в школы в феврале 2019 года. Регистрация и последующее зачисление — бесплатные. Родитель может записать ребенка в первый класс в интересующую его школу и онлайн проверять статус заявления. Подать заявление о поступлении ребенка могут не только родители, но и другие родственники, выступающие в качестве попечителей ребенка.