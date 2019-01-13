Детей, достигших школьного возраста, с февраля 2019 года можно будет онлайн зарегистрировать для поступления в первый класс. Регистрация и поступление должны быть бесплатными.

Для облегчения поступления детей в школу и борьбы с коррупцией Минобразования с 15 февраля запускает электронную регистрацию на сайте www.mektep.edu.gov.kg. Пока электронная очередь будет работать только в Бишкеке, после чего ее запустят в других городах.

Это бесплатная регистрация — как и последующее зачисление. Родитель может записать ребенка в первый класс в интересующую его школу и онлайн проверять статус заявления.

Если в заявлении будет допущена ошибка, на электронный адрес заявителя придет письмо, а ошибки нужно будет устранить в течение трех дней. Если заявление будет принято, на почту также придет подтверждение. Родители, считающие что их ребенку необоснованно отказали в поступлении, могут обратиться в районный отдел образования.

Ребенок может поступать в любую школу, даже если проживает не по ее микроучастку — но при рассмотрении заявлений первыми будут приняты дети из прилегающего к школе района.

Также льготами при поступлении обладают дети военнослужащих и этнических кыргызов, вернувшихся на родину и имеющих статус кайырлманов.

Их заявления в школу будут рассматриваться вместе с заявлениями детей с нужного микроучастка — с 15 февраля по 15 мая. А с 16 мая по 15 августа рассмотрят заявления детей, проживающих в неприлегающих к учебному заведению микроучастках.

Подать заявление о поступлении ребенка могут не только родители, но и другие родственники, выступающие в качестве попечителей ребенка.

Ранее Министерством образования была запущена электронная очередь для поступления в детские сады. Проект был запущен весной 2018 года и сначала работал только в Бишкеке, осенью электронная очередь в детсад стала доступна в Оше, а сейчас систему внедряют в детских садах Ыссык-Атинского района Чуйской области.