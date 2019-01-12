На православном кладбище в селе Ананьево Иссык-Кульской области был совершен акт вандализма — неизвестные разбили кресты, могильные памятники и ограды. На инцидент обратил внимание премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — он потребовал найти виновных и привлечь их к ответственности.

Неизвестные 11 января проникли на православное кладбище села Ананьево и разбили могильные памятники, сломали ограды и разбросали венки и цветы, которые местные жители принесли к могилам. По информации МВД, пострадали 35 деревянных крестов и два мраморных памятника, местные жители говорят, что сломаны кресты и памятники на 89 могилах. В Ананьево подобное происходит впервые.

Жители села обратились в правоохранительные органы, а на следующий день с обращением выступил глава правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев назвал произошедшее «случаем особой безнравственности» и потребовал найти виновных.

«Для нашей страны это случай особой безнравственности, ведь уважительное отношение к памяти усопших – одна из важнейших черт, присущих народу Кыргызстана. Поэтому виновные должны быть найдены и наказаны, а органам местного самоуправления необходимо оказать содействие в восстановлении разрушенных на кладбище памятников», — сказал он.

УВД Иссык-Кульской области утверждает, что происшествие взято под контроль руководства. Начато досудебное производство по статье «Надругательство над телом умершего и местом захоронения» — вандалам грозит штраф от 60 000 до 80 000 сомов и до 40 часов общественных работ.