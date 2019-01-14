Сборная Кыргызстана по футболу дебютировала на Кубке Азии и проиграла в первых двух матчах в группе. Но у команды — спасибо формату турнира — всё ещё есть шанс пройти в следующую стадию, плей-офф. И вот как.
Часть для тех, кто не разбирается в футболе:
Пропустите её, если вы знаете в целом формат турнира и переходите сразу к описанию ситуации у сборной Кыргызстана.
Кубок Азии построен следующим образом: 24 прошедшие на него сборные разбиты на шесть групп, по четыре команды в каждой. В первом — групповом — этапе, каждая сборная играет с каждым соперником по группе.
Пример:
В группе C четыре сборных: Китай, Кыргызстан, Филиппины и Южная Корея.
Сначала Китай сыграл с Кыргызстаном, а Филиппины с Южной Кореей. Потом Филиппины с Китаем, а Кыргызстан с Южной Кореей. Наконец, 16 января Кыргызстан сыграет с Филиппинами, а Китай — с Южной Кореей.
За победу в матче даётся 3 очка, за ничью — одно, за поражение ничего не даётся.
В следующую стадию проходит 16 команд, и тут и начинаются турнирные сложности. Как отобрать 16 команд из шести групп, когда 16 не делится целиком на 6?
Две первые сборные в каждой группе проходят в следующую стадию автоматически. Значит мы имеем уже 12 команд, но нужно отобрать ещё четыре.
Делается это таким образом — берутся четыре лучшие сборные, которые заняли третьи места в своих группах.
Как определяются лучшие? В первую очередь, по количеству набранных очков. Если очков равное количество, то учитывается разница забитых и пропущенных мячей. Если и этот показатель совпадает, то учитывается количество забитых голов.
Наконец, если все три предыдущие показателя совпали, то учитывается количество жёлтых и красных карточек.
А почему нужно именно 16 команд в стадии плей-офф?
Потому что в стадии плей-офф команды делятся по парам и играют на вылет — проигравшие покидают турнир, выигравшие идут дальше. Поэтому команд не может быть 12 — в какой-то момент получится, что не у всех будут пары. Число команд, проходящих в классический плей-офф, должно равняться двум в любой степени: 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее.
Что же там у Кыргызстана?
После того, как все команды сыграли на турнире два матча из трёх, в группе C, в которую попал Кыргызстан, ситуация такая:
1. 🇨🇳 Китай: 6 очков, забито 5 голов, пропущен 1,
2. 🇰🇷 Южная Корея: 6 очков, забито 2, пропущено 0,
3. 🇰🇬 Кыргызстан: 0 очков, забит 1, пропущено 3,
4. 🇵🇭 Филиппины: 0 очков, забито 0, пропущено 4.
Это означает, что Кыргызстан уже точно не может занять первое или второе место, и в последнем матче с Филиппинами будет очная схватка за третье место в группе. Но даже победа в этом поединке не гарантирует Кыргызстану выход в плей-офф.
Давайте сравним показатели всех сборных, которые перед последним туром группового этапа идут на третьих местах в своих группах:
1. 🇹🇭 Таиланд: из группы A, 3 очка, забито 2, пропущено 4.
2. 🇸🇾 Сирия: из группы B, 1 очко, забито 0, пропущено 2.
3. 🇰🇬 Кыргызстан: из группы C, 0 очков, забит 1, пропущено 3.
4. 🇴🇲 Оман: из группы F, 0 очков, забит 1, пропущено 3.
5. 🇻🇳 Вьетнам: из группы D, 0 очков, забито 2, пропущено 5.
6. 🇱🇧 Ливан: из группы E, 0 очков, забито 0, пропущено 4.
Как видим, конкуренция среди «третьих» команд ошеломительная, и всё решится в последних матчах эдаким фото-финишем.
А теперь проанализируем, что должно произойти в остальных группах, чтобы Кыргызстан вышел в плей-офф.
Правда, важное примечание: весь этот текст не будет иметь никакого смысла, если Кыргызстан 16 января проиграет Филиппинам или даже сыграет вничью. Все эти расчёты сработают только при условии, что Кыргызстан одержит в последнем матче победу. У Кыргызстана есть оооооооочень маленький шанс выйти в плей-офф в случае ничьи, но вероятность этого настолько ничтожна, что мы даже не будем её рассматривать.
Группа A: Таиланд должен проиграть
Положение в группе A после двух игровых дней:
1. 🇦🇪 ОАЭ: 4 очка, 3-1,
2. 🇮🇳 Индия: 3 очка, 4-3,
3. 🇹🇭 Таиланд: 3 очка, 2-4,
4. 🇧🇭 Бахрейн: 1 очко, 1-2.
Сборной Кыргызстана очень выгодно, чтобы в остальных группах результаты были как можно более предсказуемыми и закономерными. Никаких сенсаций, потому что это приводит к тому, что у команды, занимающей третье место в группе, слишком много очков.
К сожалению, в группе A именно такая ситуация и сложилась — Индия обыграла Таиланд 4:1, а Таиланд затем сенсационно обыграл Бахрейн 1:0, а Индия, в свою очередь, уступила Эмиратам.
Кыргызстану критически важно, чтобы Таиланд проиграл в последнем матче группы против ОАЭ. Учитывая, что турнир проходит, собственно, в Эмиратах, и сборная хозяев страны в принципе сильнее, этот расклад очень вероятен.
С другой стороны, сборная Таиланда, как показала практика, удивлять умеет: победа над Бахрейном была большой неожиданностью, особенно после неубедительной игры против Индии.
Что касается другого матча группы между Индией и Бахрейном, в нём результат для Кыргызстана не особо важен, но будет лучше, если выиграет Индия или команды сыграют вничью.
Когда смотреть:
Матчи ОАЭ — Таиланд и Индия — Бахрейн начнутся одновременно 14 января, в 22:00 по бишкекскому времени. Один из этих матчей КТРК Спорт будет транслировать в прямом эфире.
За что надо болеть: Кыргызстану важно, чтобы Таиланд проиграл, а Бахрейн, желательно, не должен обыграть Индию.
Группа B: Надежда на отсутствие сенсаций
Положение в группе B после двух игровых дней:
1. 🇯🇴 Иордания: 6 очков, 3-0,
2. 🇦🇺 Австралия: 3 очка, 3-1,
3. 🇸🇾 Сирия: 1 очко, 0-2,
4. 🇵🇸 Палестина: 1 очко, 0-3.
В группе B всё вроде бы складывается идеальным образом для Кыргызстана: две самые слабые команды группы — Сирия и Палестина — сыграли друг с другом вничью и пока что проигрывают остальным соперникам.
Важно, чтобы эта тенденция сохранилась: Сирия не должна выиграть в последнем матче против Австралии, то же самое касается Палестины в матче против Иордании.
Кыргызстан ещё может устроить вариант, когда Сирия обыграет Австралию, если Палестина при этом не обыграет Иорданию.
Австралия тогда опустится на третье место с 3 очками, но это слишком рискованный для Кыргызстана сценарий: нужно будет либо надеяться, что Австралия проиграет с разницей в четыре мяча (очень маловероятно), либо обыграть Филиппины со счётом 3:0 или больше.
Когда смотреть:
Матчи Австралия — Сирия и Палестина — Иордания начнутся одновременно 15 января, в 19:30 по бишкекскому времени. Один из этих матчей КТРК Спорт будет транслировать в прямом эфире.
За что надо болеть: Кыргызстану важно, чтобы Сирия и Палестина не выиграли в последних матчах в группе.
Группа D: Болеть за ничью между Вьетнамом и Йеменом
Положение в группе D после двух игровых дней:
1. 🇮🇷 Иран: 6 очков, 7-0,
2. 🇮🇶 Ирак: 6 очков, 6-2,
3. 🇻🇳 Вьетнам: 0 очков, 2-5,
4. 🇾🇪 Йемен: 0 очков, 0-8.
Главным событием в этой группе будет принципиальнейшее противостояние Ирана и Ирака в последнем туре, но для Кыргызстана этот матч как раз не имеет вообще никакого значения.
Зато куда более скромный матч между Вьетнамом и Йеменом решает для Кыргызстана очень многое (надеемся, что КТРК Спорт покажут в прямом эфире именно его).
В группе D ситуация такая же, как и в нашей родной группе C — два фаворита набрали по максимуму очков в первых двух матчах и гарантировали себе выход в плей-офф, а два аутсайдера бьются за возможность выйти с третьего места.
Именно поэтому Кыргызстану жизненно важно, чтобы в этом матче, для 100-процентной гарантии недосягаемости, была ничья. Это будет с высокой вероятностью означать, что ни Вьетнам, ни Йемен не пройдут в следующий раунд.
Ничейный исход маловероятен — вьетнамская сборная очевидно намного сильнее дебютантов турнира из охваченного войной Йемена. Один только матч Вьетнама против Ирака чего стоил — команда бесстрашно билась против гораздо более сильного соперника и дважды вела в безумном поединке сплошных камбеков (Ирак в итоге выиграл 3:2).
Вьетнам скорее всего обыграет Йемен, и тогда Кыргызстану останется надеяться на лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
Если Кыргызстан обыграет Филиппины с минимальным счётом, то Вьетнаму надо будет выигрывать с разницей минимум в два мяча, чтобы опередить кыргызскую сборную в борьбе за плей-офф.
Победа Йемена — самый маловероятный сценарий, но он для Кыргызстана и более благоприятен, потому что у Йемена просто чудовищно плохая разница забитых и пропущенных.
Когда смотреть:
Матч Вьетнам — Йемен начнётся 16 января, в 22:00 по бишкекскому времени. Очень надеемся, что КТРК Спорт не поддастся искушению показать матч Иран — Ирак и будет транслировать его в прямом эфире.
За что надо болеть: Кыргызстану лучше всего, чтобы Вьетнам и Йемен сыграли вничью.
Группа E: Почти всё в пользу Кыргызстана
Положение в группе E после двух игровых дней:
1. 🇶🇦 Катар: 6 очков, 8-0,
2. 🇸🇦 Саудовская Аравия: 6 очков, 6-0,
3. 🇱🇧 Ливан: 0 очков, 0-4,
4. 🇰🇵 КНДР: 0 очков, 0-10.
В группе E самая благоприятная для Кыргызстана ситуация. Здесь тоже две команды уже досрочно обеспечили себе выход в плей-офф и в третьем туре играют между собой — речь о Катаре и Саудовской Аравии.
Ливан и КНДР в очном поединке поборются за третье место в группе, но у обеих сборных одни из худших показателей по забитым и пропущенным мячам на всём турнире.
Если Кыргызстан обыграет Филиппины 1:0, Ливану нужно будет обыгрывать КНДР с разницей в три мяча или больше, чтобы обойти кыргызских футболистов по показателям.
У северокорейских футболистов задача ещё сложнее — им нужно будет при таком сценарии обыгрывать Ливан со счётом 9:0 или больше. Крайне маловероятно.
Идеальный же для Кыргызстана вариант — это ничья между ними.
Когда смотреть:
Матч Ливан — КНДР начнётся 17 января, в 22:00 по бишкекскому времени. КТРК Спорт точно его покажет, но в прямом ли эфире — большой вопрос, потому что параллельно будет идти матч Катар — Саудовская Аравия.
За что надо болеть: Кыргызстану лучше всего, чтобы Ливан и КНДР сыграли вничью, но победа с минимальным счётом любой из этих сборных тоже не принесёт вреда.
Группа F: Тесное соперничество с Оманом
Положение в группе F после двух игровых дней:
1. 🇺🇿 Узбекистан: 6 очков, 6-1,
2. 🇯🇵 Япония: 6 очков, 4-2,
3. 🇴🇲 Оман: 0 очков, 1-3,
4. 🇹🇲 Туркменистан: 0 очков, 2-7.
Оман — единственная команда, которая (пока что) имеет абсолютно идентичные с Кыргызстаном показатели. Оманцы проиграли в первых двух матчах, с таким же счётом в каждом из них, как и Кыргызстан, и в сравнительной таблице «третьих» команд они идут ниже лишь из-за большего количества жёлтых карточек.
В последней игре группового этапа Оман тоже играет с самым слабым соперником, Туркменистаном.
Самым захватывающим триллером, вызывающим сердечные приступы, может стать вариант, при котором Кыргызстан и Оман выиграют свои последние матчи с одинаковым счётом. Особенно если эти две команды при этом будут бороться за последнюю путёвку в плей-офф, придётся действительно считать жёлтые и красные карточки, да-да!
Чтобы этого не случилось, Кыргызстану будет намного спокойнее, если Оман не выиграет в матче против Туркменистана.
Победа Туркменистана — более благоприятный вариант, потому что у наших центральноазиатских друзей разница мячей пока что значительно хуже (спасибо другим центральноазиатским друзьям, сборной Узбекистана, которая разгромила Туркменистан со счётом 4:0).
Главное, чтобы Туркменистан не выиграл 4:0 или больше, но это крайне маловероятно.
Однако, как и в двух предыдущих группах, нет для нас сценария прекраснее, чем ничья.
Когда смотреть:
Матч Оман — Туркменистан начнётся 17 января, в 19:30 по бишкекскому времени. Как и с предыдущими двумя группами, пока неизвестно, покажет ли его КТРК Спорт в прямом эфире, потому что матч Узбекистан — Япония будет идти параллельно, но мы крайне рекомендуем КТРК Спорт показывать в первую очередь те игры, которые имеют значение для нас, а не для всего турнира.
За что надо болеть: Кыргызстану лучше всего, чтобы Оман и Туркменистан сыграли вничью, победа Омана вообще не нужна ни в коем случае, победа Туркменистана допустима, но без всяких там разгромов.
Окей, а обязательно все вышеперечисленные сценарии должны сбыться?
Вовсе нет. Нужно, чтобы хотя бы в двух группах (не считая нашей) ситуация сложилась так, как описано выше, ну и чтобы Кыргызстан при этом победил. Тогда наша сборная прыгнет выше головы и на первом же своём Кубке Азии выйдет в плей-офф.
Интригу добавит то, что даже если Кыргызстан обыграет Филиппины, мы скорее всего сразу и не будем знать, прошла ли команда в плей-офф или нет — придётся ждать исхода матчей в группах D, E и F.
В любом случае, не пропустите матч Кыргызстан — Филиппины 16 января, в 19:30 по бишкекскому времени. Это будет самый важный матч в истории кыргызской футбольной сборной.
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