Сборная Кыргызстана по футболу дебютировала на Кубке Азии и проиграла в первых двух матчах в группе. Но у команды — спасибо формату турнира — всё ещё есть шанс пройти в следующую стадию, плей-офф. И вот как.

Часть для тех, кто не разбирается в футболе:

Пропустите её, если вы знаете в целом формат турнира и переходите сразу к описанию ситуации у сборной Кыргызстана.

Кубок Азии построен следующим образом: 24 прошедшие на него сборные разбиты на шесть групп, по четыре команды в каждой. В первом — групповом — этапе, каждая сборная играет с каждым соперником по группе.

Пример:

В группе C четыре сборных: Китай, Кыргызстан, Филиппины и Южная Корея.

Сначала Китай сыграл с Кыргызстаном, а Филиппины с Южной Кореей. Потом Филиппины с Китаем, а Кыргызстан с Южной Кореей. Наконец, 16 января Кыргызстан сыграет с Филиппинами, а Китай — с Южной Кореей.

За победу в матче даётся 3 очка, за ничью — одно, за поражение ничего не даётся.

В следующую стадию проходит 16 команд, и тут и начинаются турнирные сложности. Как отобрать 16 команд из шести групп, когда 16 не делится целиком на 6?

Две первые сборные в каждой группе проходят в следующую стадию автоматически. Значит мы имеем уже 12 команд, но нужно отобрать ещё четыре.

Делается это таким образом — берутся четыре лучшие сборные, которые заняли третьи места в своих группах.

Как определяются лучшие? В первую очередь, по количеству набранных очков. Если очков равное количество, то учитывается разница забитых и пропущенных мячей. Если и этот показатель совпадает, то учитывается количество забитых голов.

Наконец, если все три предыдущие показателя совпали, то учитывается количество жёлтых и красных карточек.

А почему нужно именно 16 команд в стадии плей-офф?

Потому что в стадии плей-офф команды делятся по парам и играют на вылет — проигравшие покидают турнир, выигравшие идут дальше. Поэтому команд не может быть 12 — в какой-то момент получится, что не у всех будут пары. Число команд, проходящих в классический плей-офф, должно равняться двум в любой степени: 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее.