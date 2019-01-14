Келдибеков решил не взыскивать 1 млн сомов с главреда «Азия Ньюс»

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков отозвал иск в 1 млн сомов против главного редактора издания «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Но от претензий к самому изданию политик пока не отказался.

Асланбек Сартбаев в разговоре с журналистом «Клоопа» сказал, что у Келдибекова действительно нет больше претензий к нему.

«[Иск в] 1 млн сомов он отозвал, а по второму иску в 1 млн сомов [против самого издания “Азия Ньюс”] будет процесс в [Бишкекском] горсуде», — сказал Сартбаев и добавил, что на процессе Келдибеков отзовет свою претензию и против издания.

Сартбаев утверждает, что он несколько раз встречался с Келдибековым, после чего экс-спикер и «Азия Ньюс» решили пойти на примирение.

На момент публикации материала Келдибеков оказался недоступным для комментариев.

Иски Келдибекова против журналистов

Ахматбек Келдибеков выиграл судебный процесс против «Азия Ньюс» и Сартбаева еще в октябре 2018 года — тогда Октябрьский райсуд Бишкека обязал проигравших выплатить экс-спикеру по 1 млн сомов.

Аналогичный иск политик в декабре 2018 года подал против издания Kyrgyztoday. По данным издания, экс-спикер решил подать в суд на издание из-за публикаций на сайте — там журналисты рассказывают о том, как Келдибеков становился фигурантом уголовных дел.

Политик оценил ущерб своей чести и достоинства от публикаций Kyrgyztoday в 1 млн сомов. Редакция издания не согласна с претензиями Келдибекова.

Также в декабре Келдибеков вместе с Азимбеком Бекназаровым и Кенешбеком Дуйшебаевым подал иски на экс-президента Алмазбека Атамбаева и его телеканал «Апрель». Суд отклонил их из-за недостатка документов, и в январе политики подали на Атамбаева и «Апрель» повторные иски.

По словам истцов, причина их обращения в суд — интервью Алмазбека Атамбаева, которое он дал «Апрелю» 10 декабря. В нем экс-президент обвинил Келдибекова в коррупции.