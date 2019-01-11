На Атамбаева и телеканал «Апрель» опять подали в суд — первое заявление отклонили

Политики Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали повторный иск против экс-президента Алмазбека Атамбаева и его телеканала «Апрель». Общая сумма иска составляет 18 млн сомов. Первый аналогичный иск суд отклонил из-за недостатка документов.

Иск против Атамбаева и телеканала «Апрель» политики подали в Октябрьский райсуд Бишкека. Представительница истцов Динара Ашимова рассказала журналистке «Клоопа», что первый иск, который был подан еще 26 декабря, суд отклонил из-за недостатка документов.

«К первому иску потребовали приложить официальный документ о том, что телеканал “Апрель” относится к СМИ. В отношении наших доводов по Атамбаеву замечаний у суда не имеется. Мы исполнили требование суда и подали иск снова», — объяснила она.

Пресс-секретарь Верховного суда Сюита Соурбаева сказала, что Октябрьский райсуд зарегистрировал исковое заявление Келдибекова, Бекназарова и Дуйшебаева 11 января.

«Сегодня, в 11:35 был принят иск. Они сегодня принесли документы и сделали регистрацию. Пока неизвестно, на какое время будет назначен [судебный процесс]», — сказала она.

С чем связаны иски против Атамбаева и «Апреля»?

По словам истцов, причина их обращения в суд — интервью Алмазбека Атамбаева, которое он дал «Апрелю» 10 декабря. В нем экс-президент обвинил экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова в коррупции.

«Ведь кричат же те же Келдибековы и Тюлеевы, которые, работая на госдолжностях, стали мультимиллионерами, что “нужно арестовать Атамбаева”. Кого нужно арестовать? Тех, кто стал миллионером, воруя у государства, или того, кто заработал деньги своим трудом и построил себе дом на земле своих предков?» — сказал тогда Атамбаев

Келдибеков отреагировал на слова в свой адрес 14 декабря. В интервью телеканалу NUR TV он сказал, что будет судиться с Атамбаевым.

«В своем выступлении он задевает честь человека. Я подам в суд за урон моей чести. Если он не сможет доказать свои слова в суде, я потребую привлечения к ответственности»», — заявил Келдибеков в беседе с журналистами.

Сумма общего иска против Атамбаева и телеканала «Апрель» составляет 18 млн сомов. Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев хотят, чтобы Атамбаев выплатил им 9 млн сомов компенсации. А принадлежащий ему телеканал — такую же сумму.

Соавтор: Эмиль Султаналиев