МВД завершило предварительную проверку по «черной кассе» Жээнбекова

Министерство внутренних дел Кыргызстана завершило предварительную проверку по «черной кассе» президента Сооронбая Жээнбекова. В этих документах говорилось, что на предвыборную кампанию Жээнбеков потратил в 10 раз больше, чем в официальных документах.

Пресс-служба МВД 11 января сообщила, что во время проверки сообщений о «черной кассе» они опросили руководителей центрального избирательного штаба Жээнбекова, начальников и сотрудников его избирательных штабов кандидата по районам, городам и областям.

О результатах доследственной проверки ничего неизвестно, но МВД обещает принять окончательное решение после разговора с бухгалтером предвыборного штаба кандидата Надирой Сатыгул кызы. По словам пресс-секретаря МВД Эрниса Осмонбаева, Сатыгул кызы находится в Индии и когда вернется неизвестно.

В ноябре 2018 года после опубликования «черной кассы» Сатыгул кызы выехала из Кыргызстана из-за опасений за свою жизнь.

Об этом рассказал экс-президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» — после его слов МВД начало проверку и пообещало обеспечить Сатыгул кызы безопасность в случае ее возвращения в Кыргызстан.

В ноябре 2018 года юрист Нурбек Токтакунов опубликовал информацию о «черной кассе» предвыборного штаба Жээнбекова — согласно таблице, суммы расходов на организацию кампании были превышены в 10 раз по сравнению с официальными. Само использование других денежных источников, кроме избирательного фонда кандидата, противоречит законам.

По официальным данным, Жээнбеков потратил на подготовку к выборам 158 млн сомов. Однако по информации, опубликованной Токтакуновым, настоящие траты штаба Жээнбекова составили 1,1 млрд сомов и больше 6,5 млн долларов — в сумме более 24 млн долларов.

В своем интервью Атамбаев назвал этот документ «реальным» и связал утечку информации с арестом его ближайшего соратника Икрамжана Илмиянова, который был одним из руководителей штаба Жээнбекова. Впрочем Атамбаев не предоставил доказательств «реальности» этих документов.

Токтакунов не раскрыл личность своего источника, но сказал, что он имел отношение к «избирательному штабу» Жээнбекова и разочаровался и в нынешнем президенте, и в бывшем. В администрации президента заявили, что не будут комментировать «фейковую» информацию. Юрист считает, что большая часть денег из «черной кассы» ушла на подкуп избирателей. По его мнению, это основание для импичмента президенту.

Соавтор: Маргарита Барвинская