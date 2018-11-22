МВД начало проверку слов Атамбаева об угрозе жизни бухгалтера СДПК

Пресс-служба МВД заявила, что бухгалтер штаба СДПК покинула Кыргызстан 11 ноября 2018 года — за четыре дня до публикации в соцсетях документов о якобы настоящих тратах штаба Жээнбекова на выборах.

Скорее всего речь идет о Надире Сатыгул кызы, которая отвечала за финансовые вопросы в штабе Жээнбекова и на протяжении долгих лет была бухгалтером самого Атамбаева и его предприятия «Медиа Форум».

По данным МВД, 18 ноября из Кыргызстана также уехал и её сын — Адилет Сатыгулов. Он стал известен после того, как за год до президентских выборов, в 2016 году, его избрали членом Центризбиркома (ЦИК) от СДПК.

Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сказал «Клоопу», что Сатыгулова не было на последнем заседании комиссии 20 ноября, а о каких-либо жалобах и угрозах в его адрес он не слышал.

МВД утверждает, что до заявления Атамбаева к ним не поступало никаких заявлений от кого-либо об опасениях за жизнь бухгалтера. В ведомстве заявили, что готовы обеспечить Сатыгуловой безопасность, в случае её возвращения в Кыргызстан.

19 ноября экс-президент Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу «Апрель», в котором заявил, что бухгалтер СДПК знала о «черной кассе» предвыборного штаба Жээнбекова и уехала за рубеж из опасений за свою жизнь.

Информацию о «черной кассе» предвыборного штаба обнародовал юрист Нурбек Токтакунов — согласно таблице, суммы расходов на организацию кампании были превышены в 10 раз по сравнению с официальными. Само использование других денежных источников, кроме избирательного фонда кандидата, противоречит законам.

В своем интервью Атамбаев назвал этот документ «реальным» и связал утечку информации с арестом его ближайшего соратника Икрамжана Илмиянова, который был одним из руководителей штаба Жээнбекова. Впрочем Атамбаев не предоставил доказательств «реальности» этих документов.

Токтакунов не раскрыл личность своего источника, но сказал, что он имел отношение к «избирательному штабу» Жээнбекова и разочаровался и в нынешнем президенте, и в бывшем. В администрации президента заявили, что не будут комментировать «фейковую» информацию.

Юрист считает, что большая часть денег из «черной кассы» ушла на подкуп избирателей. По его мнению, это основание для импичмента президенту.

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