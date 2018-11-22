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Выявить сиамских близнецов на УЗИ довольно сложно: они зачастую выглядят просто как двойня. Собственно, и родились бы двойней, если бы оплодотворённая двумя сперматозоидами яйцеклетка поделилась вовремя — на шестой день после зачатия. Согласно статистике, на двести тысяч таких яйцеклеток приходится одна, которая не успевает. И тогда эмбрионы остаются соединёнными. Срастись они могут по-разному: головам, грудными клетками, спиной, тазом. Какие-то органы у них оказываются общими, какие-то — в двух экземплярах. С конечностями всё тоже вариативно.

Зита и Гита родились с тремя ногами и одним большим животом с общими внутренними органами. В сельсовете из-за этого им попытались выдать одно свидетельство о рождении на двоих. Отца вызвали в роддом и долго рассказывали, что жена ни в чём не виновата и во время беременности вела себя как надо. Он спросил, зачем ему это вообще объясняют. Врач ответил, что недавно здесь же родился шестипалый ребёнок, и его отец, не вняв аргументам, жену сразу бросил.

В сельсовете сестрам попытались выдать одно свидетельство о рождении на двоих

Рашид Резаханов не планировал бросать свою Зумрият. На следующий день после родов он забрал её домой, а близнецов — нет. Двум старшим детям, которые ждали новую сестрёнку, сказали, что та умерла. Другим родственникам соврать уже не получилось бы: новость быстро разлетелась по посёлку. Перед отправкой Зиты и Гиты в интернат Зумрият разрешили посмотреть на детей ещё раз, но в сопровождении семьи и с условием, что та «будет вести себя спокойно», то есть не кричать и не рыдать.

Через год, по совету врачей, Зумрият снова забеременела. Предполагалось, что рождение здорового ребёнка поможет женщине оправиться от шока и утвердиться в мысли, что с ней всё в порядке. Её уверили, что повторно сиамские близнецы не родятся. Односельчане бдили. Зумрият вспоминает: «Мужчина — его уже нет в живых — ткнул мне пальцем в живот и спросил, не хватит ли рожать уродов». «Это был мой брат, — сердито вставляет Рашид. — Никто нам не помог, словом не поддержал, даже от родственников приходилось отбиваться». Зумрият тихо просит мужа: «Не говори ей, пожалуйста».

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Я прилетела в Кыргызстан в конце октября — на третьи по счёту поминки Зиты. За две недели до этого списалась с Зумрият, спросила, можно ли вообще к ним приехать, и получила приглашение погостить в их доме.

До села Западного от аэропорта ехать двадцать минут. От Бишкека — час и с трудностями: Яндекс. Такси, который есть в городе, Чуйскую область ещё не поддерживает, надо договариваться с кем-то на месте. В какой-то момент асфальт на дороге заканчивается, в тот же момент на обочинах появляются коровы. В своей поездке мы таки заденем одну из них. Она не пострадает, а машина — немножечко, поэтому таксист-частник некоторое время будет ругаться с пастухом, а я — смотреть на розовую гору на горизонте.

Вместе с семьёй я прожила пять дней, спала в комнате девочек, на кровати Зиты. Гита из-за меня перебазировалась на пол в общей комнате на первом этаже, зазвать её ночевать наверх ни разу не получилось. Кровати, кстати, у девочек разные: вторую несколько лет назад сломала толстая журналистка из «Пусть говорят», и вместо той кровати купили диван. На обоях — тоненькие серебряные полоски, плед и тюль тоже в мелких блёстках. Из окна видны поля с капустой, и тянет навозом: внизу бегают гуси, а чуть поодаль стоят коровники Резахановых. Капустные посадки окружают все три недлинные улицы, которые составляют село Западное, маленький магазин и «могилки» (кладбище). Мы с Гитой осмотрели всё в первый день и больше за забор не выходили.

Двадцать лет назад привозить сюда сиамских близнецов никто и не планировал. Как максимум рассматривался переезд всей или части семьи (например, Зита, Гита, Зумрият) в «вообще другое место», но уже после того, как девочкам исполнилось бы 18 лет. Предполагалось, что в «вообще другом месте» будет легче, потому что о них или никто не будет знать, или всё-таки будут, но «уже совсем чужие люди». По словам Зумрият, в округе и сейчас многие «укрывают в домах детей-инвалидов» — с ДЦП, например. «Бывает, что даже соседи не знают, что в этой семье растёт больной ребёнок», — говорит она.

Зумрият замечает: «Всем журналистам всегда хотелось написать, что меня в селе угнетают. Но этого не было». Женщина говорит, что не скрывала наличия Зиты и Гиты: «Когда меня спрашивали, сколько у меня детей, то я честно отвечала, что пять и одни — сиамские». Тем не менее старшие дети Резахановых узнали о своих сёстрах только когда им на участок подкинули газету «Вечерний Бишкек» с фотографиями близнецов. И потребовали от родителей объяснений — подозрения уже были, в школе намекали, — а также изъявили желание съездить к ним в интернат и познакомиться.

Между тем Зита и Гита всегда знали, что у них есть брат и сестра, видели фотографии. Они активно интересовались делами семьи и рассчитывали, что однажды их всё-таки заберут домой. Но их не забирали, а навещать девочек в интернате из всей большой семьи приезжали только Рашид и Зумрият: «Пару раз была моя мама. Мы просто сами никого с собой не брали. Потому что для других это всё равно же диковинка: раз, поднимут у девочек одеяло — и заглянут. И это нормально: человек никогда такого не видел, один случай на всю Среднюю Азию, хочется же посмотреть».

***

Гита научилась ползать раньше и первое время волочила Зиту по полу за собой. Они пробовали вставать, но на ногах не удерживались. В интернате за манеру передвигаться их прозвали пауками. Гита мне потом в гостиной показала, как именно они перемещались в то время, и действительно получалось быстро. Она управляла правой ногой; сестра, соответственно, левой. Третью ногу, которая на самом деле была чем-то средним между рукой и ногой, контролировали обе, но Зита могла двигать всей сразу, а Гита только пальцами. Нога росла из середины их туловища, шла наверх, заканчивалась на десять сантиметров выше голов. И была наклонена к Гите, поэтому та, укладываясь, надевала на неё носок и закидывала за шею. Днём носок тоже был необходим — им «бабку-ёжку» (это прозвище их авторства) прикрывали от других детей.

Близнецы почти всегда ходили в синяках и исцарапанными. «Тело одно, а руки разные, — усмехается Гита. — Я усну, Зита меня будит — я злюсь. Или хочу посмотреть телевизор, а она его не любит, хочет на улицу». Драка была способом оперативно договориться о планах на день. «Душили, убивали друг дружку, — жалуется Зумрият. — Время от времени они ещё пробовали с силой тянуться в разные стороны, чтобы разделиться».

Я была наивной. Считала, что американцы непременно помогут

В 2001 году у Зиты поднялась температура до сорока градусов. А у её сестры — нет. Оказалось, что в дефектной ноге воспаление, она гниёт и принадлежит всё-таки Зите. Врачи дали близнецам наркоз, вскрыли и почистили ногу от гноя. Но Гита успела кое-что понять: когда умрёт Зита — она умрёт тоже, даже если с её частью тела всё будет в порядке. «И вот это было совсем обидно, понимаете?» — говорит она.

Тогда Зумрият возобновила попытки найти хирурга, хотя пару лет назад «перестала обращаться куда-либо», потому что все врачи Киргизии уже признали близнецов неоперабельными. Она решила полететь в Москву. Неделю вместе с мужем ходила по всем больницам, оставляла в приёмных документы, выписки и фотографии. «Меня выгоняли в дверь — я залезала в окно», — метафорично описывает процесс Зумрият. В одном месте им дали предварительное согласие и сказали, что нужно 60 тысяч долларов. По приезде женщина начала искать эти деньги.

На мой вопрос «где?», перечисляет: «Американская военная база, американское посольство, актриса какая-то приезжала иностранная». Поясняет, что не знала, куда идти, но ходила туда, «где есть иностранцы». На американскую военную базу ехать было «опасно», но зато недалеко: село рядом с аэропортом, она — тоже. Зумрият туда, разумеется, не пустили, но она передала папку военным на проходной. «Я была наивной. Считала, что американцы непременно помогут или хотя бы передадут информацию. Они тогда приезжали в школы, оказывали помощь», — рассказывает Зумрият.

Одновременно с этим вылазками она начала посещать первое интернет-кафе в Бишкеке. Его сотрудники помогали женщине закинуть документы, которые перевёл сельский учитель английского, на мэйлы иностранных благотворительных организаций. Вскоре немецкая телевизионная компания пообещала ей собрать деньги на операцию в обмен на съёмки документального фильма. Резахановы согласились. Рашид, Зумрият, Зита и Гита вылетели в Мюнхен и прожили там две недели. Гулять вышли лишь однажды и умудрились случайно присоединиться к колонне секс-меньшинств, думая, что это карнавал. Сразу поссорились с телевизионщиками: те хотели снять близнецов голыми. Никаких денег в итоге не получили.

Но близнецы всё же попали в публичное пространство. Ими заинтересовались российские СМИ. Каждому журналисту, который связывался с Зумрият, та втолковывала, что ей нужно спасти детей. И спрашивала, чем конкретно он может помочь. Так, Полина Иванушкина с НТВ решила спуститься с двенадцатого на второй этаж в Останкино: «Знала, что где-то там сидит Елена Малышева, ведущая программы „Здоровье“. Я просто постучала в её кабинет, рассказала про Зою, а она, почти и не дослушав, сказала: всё сделаем, давайте их телефон».

Малышевой записали номер бензозаправки в селе Джаны-Джер — соседнем с Западным. Через автомат на заправке Зумрият вела все свои переговоры, другого телефона в округе не было. Малышева пригласила её с девочками в Москву. Рашид сказал, что «уже устал от унижений» и никуда не поедет. Он выдал Зумрият деньги, оставшиеся с продажи двух быков, но взял с неё слово, что это последняя попытка что-то сделать с близнецами, потому что денег у семьи особо больше не было.

Телеведущей в итоге удалось договориться с Филатовской больницей. «Мы радовались, хвастались, что нам будут делать операцию, а дети дразнились: „Вы умрёте, умрёте“. И врачи нам тоже открыто говорили, что одна выживет, а другая нет», — говорит Гита. «Елена Васильевна в день операции спросила: „Вы понимаете, что это будут глубокие инвалиды?“ Я сказала: „А сейчас это кто? Я что, привезла вам здоровых детей?“» — вспоминает Зумрият.

До того как девочек разделили, хирурги не вполне понимали, кому и сколько органов достанется. Потом вышло поровну. Мочевой пузырь и матку Резахановым удалили, а вот толстый кишечник удалось разделить. Дефектную ногу отрезали. Кожу с неё использовали по максимуму, чтобы закрыть срез туловища. На переднюю брюшную стенку вывели стомы — трубки, в которые собирается переваренная пища. С таким набором внутренностей стать здоровыми было просто невозможно.

***

Своё двенадцатилетие Зита и Гита отпраздновали в Москве вместе с Киркоровым. Накануне воспитательница сказала, что они могут выбрать и пригласить в интернат любого артиста, который им нравится. Зита и Гита в больнице часто слушали его песни. Вообще после операции Резахановы должны были провести в России максимум месяц, а потом вернуться в Кыргызстан. Но близнецы полулегально прожили тут ещё два года.

В это время Резахановы часто появлялись на телевидении. Одну из первых передач пустил в эфир Андрей Малахов — он организовал телемост из больницы. К девочкам тогда приехала певица Валерия с Иосифом Пригожиным. Зумрият вспоминает, что тот был ещё в статусе просто продюсера, и девочки слегка смутили его, обратившись к Валерии с вопросом: «Это твой муж?»

«Что, опять к Малахову захотела?»

Резаханова сразу объяснила близнецам, почему для них важно контактировать с прессой. Перед операцией она сама не вполне это понимала, но «выгонять их [журналистов] боялась, думала: вдруг нас потом тоже [из больницы] выгонят». После мотивация изменилась. Во-первых, Зумрият чувствовала необходимость благодарить за «дорогущую» операцию, которую сделали бесплатно, а во-вторых, почти сразу осознала, что сёстрам потребуется реабилитация, которую уже никто не обещал, а значит — и деньги.

По подсчётам Зумрият, только на «Пусть говорят» за пятнадцать лет вышло около десяти выпусков с близнецами. Рашид, кстати, почти никогда не соглашался участвовать в съёмках — он боится летать на самолёте. Но в один из последних разов, когда продюсеры «Пусть говорят» заявили, что его присутствие необходимо, ему пришлось полететь. Потому что Зумрият пригрозила подать на развод: «Тогда я смогла бы сказать в студии, что у меня просто нет мужа». После записи Резахановы обычно смотрели себя на большой плазме, которая висит у них в гостиной. В день показа всё село стягивалось к своим телевизорам. А на следующий день обсуждало выпуск, выясняло детали, делало девушкам комплименты. Но потом, в какой-нибудь бытовой беседе, соседи могли издевательски уточнить: «Что, опять к Малахову захотела?»

«Так нужно было. Если бы мы не говорили, молчали, то ничего бы не добились, — отвечает Резаханова. — [Непосредственно] журналисты деньгами не помогают, но когда ты на слуху, то у тебя больше возможностей… Ради известного человека люди готовы что-то сделать».

Женщина в течение нескольких лет умудрялась договариваться о частных пожертвованиях с самыми разными людьми. Звонила Галкину, например:

«— Здравствуйте, Максим, я такая-то, нам нужна помощь.

— Да, я вас знаю, Зумрият, хорошо, я вам помогу», — пересказывает она разговор. И заключает: «Больше пафоса в начальнике соцзащиты, чем в таком человеке». Женщина, в свою очередь, не забывает на праздники поздравлять его и других звёзд шоу-бизнеса. Она радостно подмечает: «А Лолита меня иногда даже первой успевает».

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В какой-то момент до Резахановых как будто дошло, что именно добавляет им цитируемости. И в СМИ начали появляться статьи типа этой:

«Зита и Гита не могут забыть обещание Дмитрия Медведева <…> В 2010 году на адрес Резахановых пришло письмо от администрации тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. В нём говорилось, что после окончания девяти классов Зита и Гита без экзаменов будут приняты в московский медицинский колледж и получат право обучаться там бесплатно. К сожалению, обещание не было выполнено. Зумрият Резаханова с апреля обзвонила все номера телефонов, которые были указаны в письме. Однако она ничего не услышала, кроме отговорок».

Мы не понимали, как теперь дома могут на нас ругаться, мы же знаменитые

Характеризуя этот период своей жизни, девушки в некоторых интервью используют слово «депрессия». Гита объясняет, что им было сложно адаптироваться после Москвы: «Первое время мы переживали звёздную болезнь. Ведь в Москве было столько прессы, столько внимания. Мы не понимали, как теперь дома могут на нас ругаться, мы же знаменитые. Очень капризничали. Могли ударить. Даже старшему брату как-то отвесили пощёчину», — рассказывает Гита.

Зумрият растолковывала близнецам: «Операция — это моё достижение, а не ваше. Я одиннадцать лет ходила по всем врачам. Что делали вы? Вы ждали. Вот когда вы сами добьётесь чего-то — это будет ваше достижение». А Зита и Гита не понимали, обретут ли они впоследствии самостоятельность, смогут ли пойти куда-нибудь учиться, в конце концов — переедут ли из села в город или нет. «Мы представляли себе какой-то другой мир, какую-то другую жизнь», — говорит Гита. Тогда же близнецы стали размышлять о суициде.

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