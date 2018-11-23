Провайдер «Акнет» заявил о «рейдерском захвате» компании. В это же время абоненты стали жаловаться на сбои в работе кабельного телевидения и интернета. «Акнет» заявил, что работает над устранением проблем.

22 ноября компания «Акнет» сообщила своим клиентам, что она «вынуждена прекратить работу из-за попытки рейдерского захвата» — такое сообщение появилось прямо на экранах телевизоров, подключенных к телевизионной сети компании. В тот же вечер клиенты компании в соцсетях стали жаловаться на плохую скорость интернет-соединения и на то, что большая часть ТВ-каналов не работает.

Все это происходило на фоне обыска в центральном офисе «Акнета» — сотрудники финансовой полиции (ГСБЭП) искали документы, которые могли бы доказать, что компания уклоняется от налогов.

23 ноября перебои в работе компании продолжились. В Центре обслуживания населения Первомайского района Бишкека образовалась очередь из-за сбоев работы системы — председатель ГРС Алина Шаикова объяснила это проблемами с интернетом от «Акнета».

Такие вот очереди в ЦОН 1. Третий раз приезжаем, чтобы оформить документы на паспорт и каждый раз вылезает какая-нибудь… Publicerat av Клара Сооронкулова Torsdag 22 november 2018

Когда интернет и телевидение от «Акнета» вновь заработают нормально?

Точные сроки пока неизвестны. В службе поддержки «Акнета» журналистам «Клоопа» написали, что сейчас компания работает над устранением случившихся сбоев.

По словам представителя компании, сейчас она использует свой резервный канал, поэтому абоненты «Акнета» могут наблюдать низкую скорость интернета или даже его полное отсутствие.

23 ноября «Акнет» выпустил на своем сайте обращение, в котором извиняется перед своими абонентами за сбои в работе. В нем говорится, что компания пока «воздерживается от комментариев» о сложившейся ситуации, но ведет работу «по полному восстановлению» своих услуг.

Почему офис «Акнета» обыскивали?

Адвокат «Акнета» Амантур Абдрахманов сказал «Клоопу», что сотрудники финпола пришли в компанию с проверками по решению Первомайского суда Бишкека на основании жалобы одного из владельцев компании.

По словам Абдрахманова, обыски можно было не проводить, а споры между акционерами компании следовало решать в судебном порядке.

«Однозначно могу сказать, что [следственные мероприятия] на всей работе компании отразятся обязательно. Потому что документы [компании] изымаются без разборов, без описи, без указаний. Их грубо заталкивают в сумки и пытаются вывезти», — сказал адвокат вечером 22 ноября.

Издание «Спутник» пишет, что акционер «Акнета», обратившийся с жалобой в суд — это Руслан Абдумажитов. В интервью изданию он признался, что финполиция пришла с обысками в офис компании на основании его заявления. По его словам, он подозревает руководство компании в сокрытии реальных доходов.

Абдумажитов утверждает, что просил одного из учредителей «Акнета» Кубана Ажимудинова предоставить ему отчеты о доходах компании, но тот отказался.

«Тогда я вынужден был обратиться в финпол, чтобы изъять бухгалтерскую документацию. Именно Ажимудинов вывел телевизионное оповещение о рейдерском захвате. Никакого захвата нет, процедура проводится в связи с моим обращением в правоохранительные органы», — сказал Абдумажитов.

В своём заявлении финансовая полиция опровергла попытку «рейдерского захвата», как об этом заявил сам «Акнет» — по сообщению ГСБЭП, их сотрудники искали документы, которые могли бы доказать информацию в заявлении Абдумажитова.

На момент выпуска материала журналистам «Клоопа» не удалось взять комментарии у Ажимудинова.

Соавторы: Марат Абдыкалыков, Айдай Эркебаева, Светлана Устименко