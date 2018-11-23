Штрафы по «Безопасному городу» хотят разделить между МВД, ГКНБ и местными властями

В правительстве Кыргызстана считают, что штрафы, выписанные системой «Безопасного города», должны распределять между местными властями, МВД и ГКНБ. Установщик камер для «Безопасного города» — российская компания «Вега» — будет получать с каждого штрафа минимум 211 сомов.

Предложение о распределении штрафов сейчас изучает Министерство финансов Кыргызстана. Замминистра Улукбек Карымшаков объяснил журналистке «Клоопа», что сначала вся сумма штрафа будет поступать в бюджет, а потом распределяться по госструктурам.

«Мэрия будет заниматься обслуживанием перекрестков, разделительных перил, светофоров, также к компетенции мэрии относится и очищение дорог в зимнее время и поддержание их в надлежащем состоянии», — сказал он.

Он добавил, что в МВД создадут центр, где будут выявлять правонарушения и выписывать штрафы.

Если это предложение одобрят, то штрафы будут распределять так: местные власти получат 30%, МВД — 20%, а ГКНБ — 5%.

Например, за то, что водитель не пропустил пешехода на «зебре», его могут оштрафовать на 1000 сомов. Из них 211 сомов будет гарантированно получать «Вега», а оставшиеся 789 сомов поделят между собой мэрия, МВД и ГКНБ. Городские власти заберут 237 сомов, а силовики — 158 и 40 сомов соответственно.

Пресс-секретарь Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Анара Мамытова объяснила журналистке «Клоопа», что вопрос распределения штрафов обсуждали еще при подписании договора с российской компанией «Вега». Однако она уточнила, что сейчас это предложение находится только на рассмотрении.

«Вот есть какая-то сумма штрафа и из неё 211 [сомов] будет уходить “Веге”, вне зависимости от общей суммы. Проект только отправили [в правительство]. […] Каждое ведомство ведь может написать свою цифру», — сказала она.

«Безопасный город» в Кыргызстане

12 ноября ГКИТиС договорился с российским концерном «Вега» о запуске «Безопасного города» в Кыргызстане.

В течение полугода «Вега» установит первые камеры на дорогах Бишкека, а также на трассах Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Балыкчы, Бишкек — аэропорт «Манас» и Бишкек — КПП «Ак-Жол».

Коммерческий директор «Веги» Сергей Калмыков заявил, что в Кыргызстане камеры подключат к системе «Призма». «Она инновационная с точки зрения технологий. Сертифицирована в прошлом году, протестирована и испытана в нескольких областях России», — заявил он.

На сайте «Веги» утверждается, что для работы системы «Призма» достаточно высокоскоростного интернета. По словам разработчика, она не нуждается в проведении оптоволоконных линий и может работать от питания солнечных батарей.

Председатель ГКИТиС Бакыт Шаршембиев сказал, что «Вега» будет получать с каждого штрафа 211 сомов — таким образом, в компании планируют окупить инвестиции в «Безопасный город» за пять лет.

На первом этапе «Вега» установит 90 камер двух типов. 52 из них будут фиксировать превышение скорости, а остальные — пересечение двойной сплошной, выезд за стоп-линию или проезд на красный свет светофора. Кроме этого, «Вега» передаст Министерству внутренних дел Кыргызстана 20 передвижных систем для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Управлять проектом будет Министерство внутренних дел Кыргызстана, а база данных с нарушениями будет храниться в ГРС. Ее копия будет храниться в Госкомитете нацбезопасности, чтобы её можно было восстановить в случае потери.

Соавтор: Рустам Халимов