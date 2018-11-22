На заседании Жогорку Кенеша 22 ноября Карамушкина заявила, что у Сарыбашова обнаружили иностранное гражданство во время проверки госслужащих.

«Дата рождения – 11 сентября 1971 года. Место рождения – село Гульча Алайского района. Это безошибочно Сарыбашов. Место проживания — Новосибирск. Данному гражданину присвоен ИНН. Любая ошибка исключена. Федеральная налоговая служба [России] знает Сарыбашова как российского гражданина с российским паспортом и ИНН», — приводит слова Карамушкиной «Азаттык».

На сайте Федеральной налоговой службы России действительно можно найти данные о Таалайбеке Сарыбашеве, а также его ИНН.

Скриншот с сайта Федеральной налоговой службы России

Карамушкина обратилась к представителям Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и потребовала, чтобы они проверили, каким образом Сарыбашов получил российское гражданство, и как он смог стать мэром Оша.

По законам Кыргызстана депутаты, министры, главы муниципальных служб, судьи и правоохранители не могут иметь двойное гражданство. Никакого наказания за это в законах не прописано, но госслужащего могут лишить должности.

В телефонном разговоре с журналистом «Клоопа» Карамушкина сказала, что ко всем проверяемым на наличие второго гражданства «должно быть равнозначное отношение».

«Почему Кулматов (экс-мэр Бишкека, которого обвинили в незаконном получении российского паспорта) сидит, а Сарыбашов нет?» — добавила она.

Представитель ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналистке «Клоопа», что в ведомстве «обязательно проверят» заявление депутата, но не сказал, когда именно.

Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров подтвердил «Клоопу», что Сарыбашов действительно работал в Новосибирске с 2000 по 2002 год, но, по его словам, ошский мэр никогда не получал российского гражданства.

«Это то, что мне известно от самого Сарыбашова, а разбирательством по поводу заявления Карамушкиной и публикаций в соцсетях пусть занимается ГКНБ», — сказал Абсатаров.

Это не первое сообщение о возможном двойном гражданстве у мэра Оша. 15 ноября в фейсбук-группе «Компромат KG» опубликовали выписку документов предположительно от Министерства внутренних дел России.

Таалайбек Сарыбашов не имеет права быть мэром Оша, потому что он – россиянин?Текст: В руки журналистов-расследователей… Publicerat av Компр.KG Torsdag 15 november 2018

В них говорилось, что российский паспорт Сарыбашеву выдало управление миграционной службы по Новосибирской области, а его российский адрес указан в Новосибирске, по улице Лескова, 173.

Сарыбашов не первый чиновник, которого обвинили в двойном гражданстве — ранее экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова обвинили в незаконном получении российского паспорта, но позже эти претензии отозвали.

Соавтор: Асель Талгатбек, Рустам Халимов