Задержан владелец «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин

В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили журналисту «Клоопа», что в 2016 году Свердловский районный суд обязал Рябушкина выплатить экс-телохранителю Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву 1 млн сомов в виде компенсации «за оскорбление чести и достоинства».

По решению суда, эта сумма должна была быть собрана с издательского дома «Вечерний Бишкек», редакции и сайта газеты, редакции газеты «Жаны Агым», редакции газеты «МСН» и рекламной фирмы «Рубикон».

Тем не менее, следствие считает, что деньги Мамбеталиеву выплатили только со счета издательского дома «Вечерний Бишкек».

По версии следователей, Рябушкин договорился с директором «Вечернего Бишкека» Муратом Божокоевым, и они «используя свои распорядительные и управленческие полномочия», подписали соглашение с Мамбеталиевым о выплате ему миллиона сомов.

В пресс-службе МВД отказались комментировать вопрос, ведется ли следствие в отношении Божокоева, пообещав предоставить информацию позже.

Следственная служба МВД возбудила в отношении Рябушкина уголовные дела по статьям «Причинение имущественного ущерба», «Подделка документов» и «Злоупотребление полномочиями». Бизнесмена поместили в изолятор при ГУВД Бишкека.

Журналистка «Клоопа» связалась с «Вечерним Бишкеком», но там не стали что-либо комментировать, сказав лишь, что редакция работает «в штатном режиме». Также в издании отказались предоставить «Клоопу» контакты юристов задержанного Рябушкина, пообещав предоставить их комментарии «позже».

В сентябре 2018 года генпрокуратура возбудила уголовное дело по заявлению бывшего владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима о рейдерском захвате издания, из-за которого издание перешло Александру Рябушкину в 2015 году.

Дело возбудили еще 4 сентября по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество» и «Злоупотребление должностным положением». На имущество Рябушкина — его акции в издательском доме «Вечерний Бишкек» и связанной с ним компании «Рубикон» — наложили арест.

Смена владельцев «Вечерки»

Александр Ким был владельцем издания «Вечерний Бишкек» до 1 сентября 2015 года, после чего издание перешло бывшему совладельцу Александру Рябушкину.

Рябушкин утверждал, что в 2000 году лишился половины акций компании «Рубикон», владевшей «Вечерним Бишкеком», потому что ее под давлением выкупил зять бывшего президента Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев. И в 2014 году Рябушкин потребовал вернуть себе акции «Рубикона» и 15 млн долларов денежной компенсации.

По решению суда Александр Рябушкин получил 50% акций, которые принадлежали Киму.

После этого в «Вечернем Бишкеке» последовала смена состава совета директоров. Ким утверждал, что за таким решением судов «стоят власти». Редакция считала, что давление на газету могла оказывать администрация президента Атамбаева, включая его советника Фарида Ниязова и замглавы администрации Икрамжана Илмиянова.

Оба чиновника, впрочем, отрицали свою причастность к смене владельцев «Вечерки» — Илмиянов на фоне этих сообщений подал в отставку, а Ниязов сделал обращение, в котором заявил, что подозрения издания — «очередная ложь и притягивание за уши грязных фантазий».

После того, как в 2015 году издание «Вечерний Бишкек» перешло под управление Рябушкина, бывший главный редактор интернет-издания vb.kg Дина Маслова основала новое издание «Заноза» (которое позже закрылось из-за судебных исков со стороны Атамбаева).

Соавтор: Асель Талгатбек