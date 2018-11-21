Депутаты фракции «Ата Мекен» обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой пересмотреть дело их бывшего лидера Омурбека Текебаева. Это уже не первая попытка повлиять на приговор, по которому политика осудили на 8 лет.

Нынешний лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что дело Текебаева надо пересмотреть, потому что появились новые подробности от бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По мнению Шыкмаматова, Атамбаев должен выступить в суде по делу Текебаева. «Во время интервью [19 ноября] он открыто признал, что по делу Текебаева сам дал приказ [открыть против него дело]», — приводит слова Шыкмаматова информагентство 24.kg.

Сам Атамбаев не давал свои показания, когда шел процесс над Текебаевым. В тот момент между политиками началось противостояние на фоне изменений в Конституцию Кыргызстана, против которых выступал оппозиционер.

Шыкмаматов также заявил, что в распоряжении фракции есть документы, доказывающие невиновность Текебаева.

В интервью телеканалу «Апрель» Атамбаев заявил, что ему «наверное не стоило смотреть на законы» в деле Текебаева.

«Но я всегда говорил силовикам: “Делайте по закону”. Так уж я воспитан… Хотя какое отношение было к Текебаеву до посадки и после посадки? У нас народ такой, что тут скажешь. Как президент я виноват, но и люди должны отвечать по закону», — сказал он.

Задержание в Москве

«Ата Мекен» попросила Жээнбекова «дать политическую оценку» приговора Текебаеву на фоне задержания российского бизнесмена Леонида Маевского, который был главным свидетелем обвинения в деле политика.

«Мы не призываем вас к вмешательству в судебные дела. Но [дело Текебаева] должно быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, каковыми являются разоблачение и арест судом мошенника Леонида Маевского — единственного заявителя и единственного свидетеля по заведенному на Текебаева делу», — заявили во фракции.

Согласно версии кыргызских следователей, Маевский дал Текебаеву взятку в размере в $1 млн в обмен на доступ к управлению активами мобильного оператора «Мегаком». За это в ноябре 2017 года Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы, но после амнистии срок сократился до 4,5 лет.

17 ноября Маевского задержали в Москве. Его обвиняют в вымогательстве $37,5 млн. Если его вина будет доказана, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Однако из заявления «Ата Мекена» непонятно, каким образом задержание Маевского в Москве по другому делу связано с разбирательством вокруг Текебаева.

Законопроект об амнистии

Вопрос об амнистии в отношении политических заключенных подняли и на встрече Жээнбекова с бывшими премьер-министрами и спикерами парламента, которая прошла 20 ноября. Однако неизвестно, говорили ли на встрече именно о Текебаеве.

«Вопрос о задержанных политиках […] — об этом говорили несколько человек. В ответ было сказано, что “скоро будет амнистия”. Когда? Неизвестно. Это делается в интересах государства и [для] достижения согласия», — сказал «Азаттыку» экс-спикер Мукар Чолпонбаев.

Сейчас парламент действительно рассматривает законопроект об амнистии — не только политических заключенных.

Депутат Исхак Масалиев, один из авторов проекта, сказал в интервью «Клоопу», что его документ «может коснуться Текебаева, но только по его личному обращению».

«Подоплека этого дела была изначально понятна, ведь показания семилетней давности Маевского о передаче денег через третьего человека, который в последующем погиб, не могут послужить основанием для обвинительного заключения для прокуратуры и суда. Доказательств того, что Текебаев является главной фигурой в этом деле, слишком мало», — считает он.

Это уже не первая попытка повлиять на исход дела Текебаева. В мае 2018 года Кубат Оторбаев, который тогда был омбудсменом Кыргызстана, обратился к президенту с просьбой помиловать Текебаева.

Соавтор: Асель Талгатбек