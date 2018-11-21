20 ноября президент Сооронбай Жээнбеков встретился с бывшими премьер-министрами и спикерами парламента, все из которых — мужчины. За всю историю независимого Кыргызстана ни одна женщина не возглавляла правительство или парламент. Исключение — Роза Отунбаева, которая стала временным президентом Кыргызстана после апрельской революции 2010 года.

Официальная статистика показывает, что женщин в кыргызской политике почти нет. Согласно данным за 2017 год, доля женщин в парламенте Кыргызстана составила 17% — то есть 20 человек из 120. Самое высокое процентное соотношение женщин и мужчин в парламенте было в 2008-2009 годах — тогда доля женщин была 26%.

В 2011 году в Кыргызстане приняли закон, по которому политическая партия не могла выдвигать в депутаты более 70 процентов кандидатов одного пола.