Чтобы попасть в Кыргызстан, многим иностранцам не нужно получать визу — этим страна привлекает туристов. Но прилететь в неё трудно — большинство самолетов летят сюда через другие страны. Власти хотят решить эту проблему, открыв небо над Кыргызстаном для иностранных компаний. Довольны этим не все.

Большинство туристов и самих кыргызстанцев прилетают и улетают из Кыргызстана через аэропорты других стран — Казахстана, Узбекистана, России, потому что прямых рейсов либо нет, либо билеты обходятся дороже, чем вылет из соседней страны.

Из Кыргызстана прямыми рейсами можно улететь только в крупные российские города, а также в Урумчи, Стамбул, Алматы, Душанбе и обратно.

При этом кыргызские власти постоянно говорят о привлечении туристов и предоставляют льготный визовый режим — гражданам 12 стран виза не нужна вообще, а граждане многих других стран могут находится в Кыргызстане без визы от 30 до 90 дней.

Также иностранцы в Кыргызстане с сентября 2017 года могут получить визу через интернет в течение 3 дней.

Заместитель директора департамента туризма Чубак Оморов рассказал, что с 2012 года число туристов из стран, где действует упрощенный визовый режим, увеличилось с 50 до 113 тысяч в год.

«Например, из той же Саудовской Аравии в 2012 году к нам прилетало не больше 30 человек, а в этом число туристов оттуда превысило одну тысячу», — сказал Оморов.

Президент отечественной ассоциации туризма, основанного на местных сообществах, Асылбек Раджиев не считает повышение потока туристов значительным. Он говорит, что иностранцы не знают о существовании Кыргызстана, не воспринимают его как туристическую страну, или не могут добраться сюда прямыми рейсами из стран Европы или Азии.

Открыть кыргызское небо для всех

Решением этой проблемы может стать внедрение политики «Открытого неба» — она позволит иностранным авиакомпаниям транзитом прилетать в Кыргызстан, принимать пассажиров или высаживать их, и продолжать свой путь в другие государства.

Об «Открытом небе» в Кыргызстане говорил еще бывший премьер-министр Сапар Исаков, а в августе 2018 года этот вопрос поднял нынешний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.

В сентябре парламент в первом чтении принял законопроект о «пятой свободе воздуха» — разрешении всем авиакомпаниям летать через Кыргызстан.

«Сейчас мы хотим либерализировать авиаперевозки — все международные рейсы смогут транзитом пролетать через Кыргызстан: приземлиться в аэропорту “Манас”, погрузить пассажиров или груз и лететь дальше, — говорит один из инициаторов законопроекта, депутат Абдывахап Нурбаев. — Для нас в этом очень много пользы. Туристов и инвесторов станет больше, подешевеют билеты и время полетов сократится».

По мнению инициаторов законопроекта, политика «Открытого неба» снизит стоимость авиабилетов на 20-40 процентов и создаст десятки тысяч новых рабочих мест. В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в среднем применение «Открытого неба» увеличивает пассажирооборот на 35%.

Депутат Абдывахап Нурбаев надеется, что до конца года законопроект подпишет президент, а потом в течение шести месяцев разработают все нормативные акты.

«Убийство местного бизнеса» или «польза народу»

Генеральный директор компании «Эйр Манас» Талгат Нурбаев выступает против «Открытого неба», потому что оно «может практически убить» местные авиакомпании.

«До выхода из черного списка [Евросоюза]* реализация политики открытого неба может практически убить отечественную авиацию. Зарегистрированные в Кыргызстане авиакомпании не смогут выдержать конкуренцию с мировыми лидерами», — сказал он.

*Все 13 авиакомпаний из Кыргызстана находятся в «черном списке» Евросоюза — им запрещено летать над Европой из-за того, что их самолеты не отвечают европейским требованиям безопасности.

Поэтому гендиректор «Эйр Манаса» настаивает, что государство должно поддерживать местные авиакомпании.

«Без работы останутся сотни людей. […] Поэтому мы выступаем за постепенный переход к политике “открытого неба”», — заявлял Нурбаев.

На возмущения местных авиакомпаний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что они должны честно конкурировать с иностранными и повышать уровень обслуживания.

Депутат Абдывахап Нурбаев считает, что местные авиакомпании противятся его инициативе, потому что «монополизировали» рейсы из Бишкека. По его словам, присоединение Кыргызстана к «Открытому небу» в интересах самих кыргызстанцев:

«Для нас самое главное — это безопасность и удобство наших пассажиров. Кыргызским самолетам по 27-28 лет, казахским — 6-7 лет, российским — 4-6 лет. Если на кыргызский рынок придут крупные компании, то это только на пользу народа».