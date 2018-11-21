Ирина Карамушкина, депутат парламента от фракции СДПК, заявила, что в партии произошел раскол. Причина в том, что Иса Омуркулов не ушел с поста главы фракции после того, как его исключили из партии. По словам Карамушкиной, дальнейшее развитие СДПК «невозможно».

В интервью «Азаттыку» Карамушкина назвала «точкой раскола» отказ снимать Ису Омуркулова с поста лидера парламентской фракции — ранее она вынесла этот вопрос на обсуждение фракции, но его отклонили.

По её словам, СДПК предложит покинуть свои ряды тем, кто не захочет работать с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

«[…] надо быть честными, пусть пишут заявление о выходе. В том числе, депутаты. Сегодня ничто не мешает Жээнбековым и его команде собрать новую партию и идти на выборы», — заявила Карамушкина.

По её словам, происходящее в СДПК «будет только мешать дальнейшему развитию партии». «Я считаю, что […] интервью [Атамбаева] еще больше подтвердило, что политика развела бывших партийцев. Это будет уже партия Атамбаева и партия Жээнбекова», — сказала депутат.

Политсовет СДПК 31 октября исключил лидера парламентской фракции социал-демократов Ису Омуркулова из партии — но сама фракция отказалась снимать Омуркулова с поста лидера и исключать из фракции.

Что говорят во фракции и в партии

Депутат от фракции СДПК Абдывахап Нурбаев сказал «Клоопу», что заявление Карамушкиной — «ее личное мнение» и что его коллеги не будут выходить из фракции.

«Она так думает, она так хочет, но такого не будет, никто не напишет заявление. В партии сейчас идет раскол, движение без Атамбаева усиливается, посмотрим, что будет. Но во фракции ничего такого не будет», — сказал Нурбаев.

Такого же мнения придерживается Кожобек Рыспаев, которого в августе 2018 года исключили из партии, и который по-прежнему остается депутатом от фракции СДПК.

Другой социал-демократ Нодирбек Каримов в разговоре с журналисткой «Клоопа» признал, что в СДПК есть «недопонимание», но считает, что партия не расколется.

«По моему мнению, разделения партии не будет. В СДПК есть недопонимания. Надеемся, что это временно, так как противостояния ни к чему хорошему не приведут. Будем стремиться уладить ситуацию», — сказал Каримов.

Социал-демократ Дастан Бекешев также не считает, что кого-то будут выгонять из партии или фракции из-за происходящего раскола. «Это личное мнение Ирины Карамушкиной», — заключил Бекешев.

В пресс-службе СДПК заявили, что в партии есть «размежевание» и в ней идет «очищение партийных рядов».

«У рядовых партийцев будет время для того, чтобы определиться. Определиться также придется и потерявшим связь с партией депутатам различных уровней», — сообщили в СДПК.

Конфликт Жээнбекова и Атамбаева

Президент Сооронбай Жээнбеков и его предшественник Алмазбек Атамбаев в ноябре дали интервью журналистам. В них они обрушились друг на друга со шквалом критики.

Атамбаев в своем интервью заявил, что Жээнбеков «ни хрена не делает» и «идет по пути [беглого президента Кыргызстана Курманбека] Бакиева».

А по словам нынешнего президента, Алмазбек Атамбаев «пытался руководить им через каких-то третьих лиц».

«Любимый тренд его (Атамбаева) политтехнологов — называть меня предателем. Кто есть кто — время покажет», — сказал Жээнбеков.

Конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым фактически начался еще весной, но сами они признали его только сейчас. На фоне их ссоры в Кыргызстане сменились чиновники, занимавшие высокие должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева.

К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков.

После этих увольнений конфликт обострился и уголовными делами в отношении сторонников Атамбаева — по обвинению в коррупции арестовали Исакова, экс-главу таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и других соратников экс-президента.

Атамбаев назвал их аресты «охотой на ведьм». Жээнбеков, выступая в парламенте, пообещал, что не будет расправляться с оппонентами под видом борьбы с коррупцией.

Соавтор: Асель Талгатбек