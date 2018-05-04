Осужденный лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не просит о помиловании, а требует пересмотреть его дело, потому что не признает своей вины. Ранее омбудсмен Кубат Оторбаев попросил президента Сооронбая Жээнбекова помиловать политика.

Адвокат Искен Афиджанов сообщил радио «Азаттык», что Текебаев и его адвокаты не подавали никаких ходатайств или прошений о помиловании. «Вину мы свою не признавали, так как считаем себя абсолютно невиновными», — сказал он.

По словам Афиджанова, идея о помиловании — это личная инициатива омбудсмена, и, согласно Конституции, президент может помиловать Текебаева и без его желания.

Адвокат партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова сказала изданию 24.kg, что Текебаев требует пересмотра уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

По её словам, для пересмотра собраны все документы — они ожидают официального ответа управделами президента Кыргызстана Турусбека Коеналиева.

Коеналиев должен объяснить, кому принадлежал кабинет, в который заходил свидетель обвинения Леонид Маевский, чтобы вести переговоры с Текебаевым по мобильному оператору «Мегаком».

Во время следственного эксперимента, который был заснят на видео, Маевский указал на кабинет в доме правительство, где заседало Временное правительство 2010 года. Сторона защиты утверждала, что в кабинете, указанным Маевским, работал Алмазабек Атамбаев.

Ранее омбудсмен Кубат Оторбаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помиловать Текебаева и выпустить его из колонии. Оторбаев попросил президента выпустить Текебаева в честь 25-летия конституции Кыргызстана и 70-летия со дня принятия Декларации прав человека. Комиссия по вопросам помилования рассмотрит прошение омбудсмена.

Дело Текебаева

Первомайский райсуд Бишкека 16 августа 2017 года признал Омурбека Текебаева виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии следствия, после получения денег Текебаев должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки. Политика приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако после примененной амнистии Текебаеву сократили срок до четырех с половиной лет.

Текебаев свою вину не признал, назвав дело против него «политическим заказом» властей. Оппозиционера арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики в адрес президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив Атамбаева, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

По теме: