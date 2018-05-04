Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что экс-президент Алмазбек Атамбаев предлагал ему сотрудничество после того, как ушел с поста главы государства. Однако партия Атамбаева это отрицает. Спор между политиками дошел до того, что оба готовы провести почерковедческую экспертизу писем. Объясняем, что вообще происходит.

Спор между политиками начался с интервью Тюлеева, в котором он заявил, что люди Атамбаева предлагали ему сотрудничество после того, как экс-президент покинул свой пост. Сам Тюлеев во времена Атамбаева отбывал наказание за коррупцию и до сих пор считает дело против него «политическим преследованием»

Партия Атамбаева, СДПК, сразу же опровергла какое-либо предложение сотрудничества. По словам пресс-секретаря партии Кундуз Джолдубаевой, Тюлеев стал «жертвой черных технологий», и никто из окружения Атамбаева не предлагал ему сотрудничество.

Ситуация позже обострилась заявлением члена совета аксакалов Нарынской области Салыбека Чолуева — он сказал, что Атамбаев требовал от Тюлеева извинений, когда шло разбирательство по делу против бывшего мэра. По словам Чолуева, если бы Тюлеев тогда извинился перед Атамбаевым, то смог бы избежать конфискации имущества. Со слов аксакала, Тюлеев не стал извиняться.