Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что экс-президент Алмазбек Атамбаев предлагал ему сотрудничество после того, как ушел с поста главы государства. Однако партия Атамбаева это отрицает. Спор между политиками дошел до того, что оба готовы провести почерковедческую экспертизу писем. Объясняем, что вообще происходит.
Спор между политиками начался с интервью Тюлеева, в котором он заявил, что люди Атамбаева предлагали ему сотрудничество после того, как экс-президент покинул свой пост. Сам Тюлеев во времена Атамбаева отбывал наказание за коррупцию и до сих пор считает дело против него «политическим преследованием»
Партия Атамбаева, СДПК, сразу же опровергла какое-либо предложение сотрудничества. По словам пресс-секретаря партии Кундуз Джолдубаевой, Тюлеев стал «жертвой черных технологий», и никто из окружения Атамбаева не предлагал ему сотрудничество.
Ситуация позже обострилась заявлением члена совета аксакалов Нарынской области Салыбека Чолуева — он сказал, что Атамбаев требовал от Тюлеева извинений, когда шло разбирательство по делу против бывшего мэра. По словам Чолуева, если бы Тюлеев тогда извинился перед Атамбаевым, то смог бы избежать конфискации имущества. Со слов аксакала, Тюлеев не стал извиняться.
СДПК отреагировала публикацией письма Тюлеева в адрес Атамбаева, в котором бывший мэр просит о помощи: «Простите меня, я допустил большую ошибку, байке. Похоронил отца, мама лежит в постели. Вы как-то говорили, что готовы мне помочь. Прошу вас о помощи».
Тюлеев в ответ на публикацию письма заявил, что оно сфальсифицировано — по словам политика, он никогда не обращался к Атамбаеву и ему не за что просить прощения. В качестве доказательства бывший мэр опубликовал свой образец почерка и заявил, что готов провести экспертизу.
В СДПК сказали, что письмо настоящее и тоже согласились на экспертизу: «Подписи Тюлеева в опубликованных партией и бывшим парламентарием письмах идентичные. Оригиналы писем Алмазбеку Атамбаеву находятся у адресата».
В ответ Тюлеев заявил, что готов лично встретиться с Атамбаевым в прямом эфире радио «Азаттык».
«Готов обсудить публично все недопонимания, выслушать глаза в глаза, как я якобы просил прощения, обсудить все вопросы, касающиеся как моего уголовного дела, так и всего остального, что происходило в стране в последние годы», — сказал Тюлеев.