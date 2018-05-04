Редакция Kloop.kg связалась с преподавательницей АУЦА Мукарам Токтогуловой, которую неизвестные ей люди начали обвинять в связях с экстремистами и сделали обращение к властям Бишкека «от имени “Исламского государства”». Приводим текст письма Токтогуловой без сокращения.
Я с 25 апреля нахожусь в рабочей командировке за рубежом. Это давно запланированная официальная исследовательская командировка. В АУЦА есть все документы подтверждающие это, включая бюджет командировки, сроки, цели и даже имеются копии авиабилета.
О сложившейся ситуации могу рассказать следующее:
Первое обвинение началось в соцсетях, где писали, что я сектантка и привлекаю студентов в секту «Ата жолы» через свои языковые курсы.
Я сделала опровержение, сказав, что никогда не занималась репетиторством, потому что не специалист английского языка. Я также сказала, что не знакома с сектой «Ата жолы».
Позже в интернете прочитала, что эта секта проводит свою деятельность в Казахстане, где я в последний раз была в 2001 году, на 2-3 дня, посещала тогда КАЗГУ, филологический факультет.
Сразу после появления первой обвинительной информации незнакомый человек начал звонить в АУЦА и требовал, чтобы меня уволили. Но, когда ему предложили приехать в АУЦА для обсуждения этой проблемы, он отказался, сказав, что предпочитает разговаривать по телефону.
Когда он понял, что анонимным звонком ничего не добьется, он начал распространять видеосообщения, где хотел связать меня с исламистами. Но непонятно, каким образом исламисты стали «сестрой» сектантки, которая по первой версии обвинения поклонялась мазарам. Не надо быть ученым, чтобы знать, что поклонение мазарам не приветствуется исламистами.
Позже, по словам сотрудников правоохранительных органов, им поступил звонок о том, что подложена бомба в АУЦА. Но я в это время была за пределами страны, и мой телефон был со мной, мои номер с мегакомовской сим-картой находился тоже со мной. Мне не понятно, как кто-то мог совершить звонок от моего номера, когда моя сим-карта была со мной.
Те, которые хотели очернить меня, просто не знали, что я не в Кыргызстане, и их третья попытка обвинить меня не достигла результатов. В видеосообщении говорили люди на русском, но с акцентом, а звонок сделан с кыргызстанского номера, в АУЦА звонил мужчина из Бишкека на городской телефон АУЦА. Я всю эту информацию передала правоохранительным органам, они проводят расследование.
Я занимаюсь изучением ислама давно, с 2003 года, а мазары исследовала в рамках одного проекта 11 лет назад, и мне непонятно, почему мой исследовательский опыт сегодня используется против меня для очернения.
С первого дня появления ложной информации я работаю с правоохранительными органами. Мои объяснительные находится в 10-м отделе Октябрьского РОВД. Со мной по WhatsApp связались правоохранительные органы после появления видео.
Я готова прервать поездку и вернуться в страну, если это поможет расследованию.
Во всей обвинительной информации очень много противоречий — то я в их подаче «сектантка», которая поклоняется мазарам, то «сестра исламистов», то скандальная преподавательница, то волк в овечьей шкуре.
Я надеюсь, что скоро правоохранительные органы найдут, кто причастен к этому.
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