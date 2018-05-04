Редакция Kloop.kg связалась с преподавательницей АУЦА Мукарам Токтогуловой, которую неизвестные ей люди начали обвинять в связях с экстремистами и сделали обращение к властям Бишкека «от имени “Исламского государства”». Приводим текст письма Токтогуловой без сокращения.

Я с 25 апреля нахожусь в рабочей командировке за рубежом. Это давно запланированная официальная исследовательская командировка. В АУЦА есть все документы подтверждающие это, включая бюджет командировки, сроки, цели и даже имеются копии авиабилета.

О сложившейся ситуации могу рассказать следующее:

Первое обвинение началось в соцсетях, где писали, что я сектантка и привлекаю студентов в секту «Ата жолы» через свои языковые курсы.

Я сделала опровержение, сказав, что никогда не занималась репетиторством, потому что не специалист английского языка. Я также сказала, что не знакома с сектой «Ата жолы».

Позже в интернете прочитала, что эта секта проводит свою деятельность в Казахстане, где я в последний раз была в 2001 году, на 2-3 дня, посещала тогда КАЗГУ, филологический факультет.

Сразу после появления первой обвинительной информации незнакомый человек начал звонить в АУЦА и требовал, чтобы меня уволили. Но, когда ему предложили приехать в АУЦА для обсуждения этой проблемы, он отказался, сказав, что предпочитает разговаривать по телефону.

Когда он понял, что анонимным звонком ничего не добьется, он начал распространять видеосообщения, где хотел связать меня с исламистами. Но непонятно, каким образом исламисты стали «сестрой» сектантки, которая по первой версии обвинения поклонялась мазарам. Не надо быть ученым, чтобы знать, что поклонение мазарам не приветствуется исламистами.