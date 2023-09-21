Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Кыргызстана о выдаче подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в надзорном органе РФ.

Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы участвовала в сообществе, которое было создано для «совершения тяжких и особо тяжких преступлений и действовало под видом компании “Финико” (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды». Айдарова, выступала в качестве регионального руководителя и представителя компании.

«В период преступной деятельности члены сообщества на территории Кыргызстана завладели средствами более 100 граждан на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов. Кроме того, в составе преступного сообщества путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая похитила денежные средства в значительном размере еще двух граждан», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе добавили, что Айдарова подозревается по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ. Сроки давности по ее преступлениям в Кыргызстане и России не истекли.

Пирамида «Финико»

О работе финансовой пирамиды «Фикнико» ранее рассказывали журналисты «МедиаХаба». В своем расследование в декабре 2021 года они рассказали, как были обмануты кыргызстанцы, вложившие средства в эту компанию.

Расследователи тогда отметили, что граждане, поверившие рекламе «Финико», лишились квартир и своих сбережений, а также влезли в долги. При этом Центральный банк России и правоохранительные органы Татарстана выявили, что на деле компания «Финико» является финансовой пирамидой.

Журналисты «МедиаХаба» подсчитали, что общая сумма ущерба от работы финансовой пирамиды составила тогда около $3,5 млн.