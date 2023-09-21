Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил депутатам парламента, которые критиковали работу Кабинета министров из-за высоких цен на продовольствие, в том числе на муку.

По его мнению, некоторые парламентарии «хайпуют» на теме подорожания муки.

«Скажу вам, что цена больше не вырастет, государством приняты меры. Да, казахстанская мука подорожала, но это не от нас зависит и не нанесет никакого вреда нашему народу. Сейчас 1 кг местной муки первого сорта стоит 30 сом, один мешок — 1500 сомов. В ближайшее время цена снизится благодаря запасам. Растительного масла, сахара тоже достаточно, цены не будут расти. Продовольственная безопасность страны обеспечена в полном объеме. Так что депутаты Маматалиев и Икрамов тормозни-сникерсни!» — написал Ташиев на своей странице в Фейсбуке.



Ранее на заседании парламента депутат Тазабек Икрамов раскритиковал работу Кабмина. Он отметил, что с наступлением осени мука подорожала на одну тысячу сомов, а власти не предприняли мер, несмотря на предостережения депутатов.



«Мы умеем собирать деньги с людей, но не умеем их кормить. Хоть мы и прибавили ему к пенсии 500 сомов, за один день мука дорожает на 1000 сомов», — сказал он.



С коллегой согласился и Марлен Маматалиев. Он был возмущен нерасторопностью чиновников и предложил купить «Сникерс», для тех, кто ответственен за продовольственную безопасность, чтобы они не тормозили.

Ранее в Кабмине рост цен на казахстанскую муку объяснили сезонностью загруженности железных путей, по которым ее завозят из Казахстана в Кыргызстан.

Замглавы Кабмина Бакыт Торобаев отметил, что если власти заметят ажиотаж связанный с дефицитом пшеницы, то из Госматрезервов разбронируют необходимое количество пшеницы для мукомольных предприятий. Он отметил, что в Госматрезерве имеется достаточно продуктов первой необходимости и власти могут обеспечить продовольственную безопасность страны минимум на пять месяцев.

В свою очередь Минсельхоз предложил ввести временный запрет на вывоз муки, зерна и продовольственной пшеницы на полгода, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильность цен на рынке. Вывоз пшеницы предлагают запретить в страны, которые не являются членами ЕАЭС.

Также ведомство для стабилизации ситуации на рынке муки организовало в Бишкеке ярмарки по продаже муки по ценам производителей.

Цены на муку местного производства на ярмарке в столице составляют 1 860 сомов за 50 килограмм (высший сорт), 1500 сомов (I сорт) и 1125 сомов (II сорт). Ярмарки, как отмечается, проходят на четырех крупных рынках города.