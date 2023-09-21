Спортсмен Акжол Махмудов 21 сентября вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Сербии.

Он выступает в весовой категории до 77 кг по греко-римской борьбе и стартовала со стадии 1/16 финала. Махмудов одержал три уверенные побед на борцами из Норвегии, Египта и Узбекистана.

В полуфинале он победил японца Нао Кусака со счетом 7:5.

В финале кыргызстанец 22 сентября поборется с победителем пары Санан Сулейманов/Малхаз Амоян.

Akzhol MAKHMUDOV 🇰🇬 is going for a second world 🥇 Watch live on UWW+ Everything you need to know:

📍Belgrade, Serbia 🇷🇸

🗓️: September 16-24

Qualification: 10:30

🥇🥈🥉= 18:00

#️⃣: #WrestleBelgrade

🖥️: https://t.co/DyIQNCWZcu / UWW+

📱: UWW+#uww | #TheHomeOfWrestling pic.twitter.com/L10uVPcvq3 — United World Wrestling (@wrestling) September 21, 2023

Проход в финал принес Махмудову и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Это уже четвертая путевка на Олимпиаду для сборной Кыргызстана.



Акжол Махмудов уже побеждал на чемпионате мира в 2022 году. Также он является трехкратным чемпионом Азии, серебряным призером Олимпийских игр в Токио, обладателем золота Исламских игр солидарности и других турниров.

У кыргызстанской сборной на этом турнире две медали. Борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу завоевал бронзу в весовой категории до 61 кг. Айпери Медет кызы завоевала серебро в весовой категории до 76 кг.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Этот турнир является первым, на котором будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Париже. На чемпионате мира путевки на Олимпиаду получат по пять борцов в каждой олимпийской весовой категории.