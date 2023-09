Спортсмен Акжол Махмудов 21 сентября вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Сербии.

Он выступает в весовой категории до 77 кг по греко-римской борьбе и стартовала со стадии 1/16 финала. Махмудов одержал три уверенные побед на борцами из Норвегии, Египта и Узбекистана.

В полуфинале он победил японца Нао Кусака со счетом 7:5.

В финале кыргызстанец 22 сентября поборется с победителем пары Санан Сулейманов/Малхаз Амоян.

Akzhol MAKHMUDOV 🇰🇬 is going for a second world 🥇

Watch live on UWW+

Everything you need to know:

📍Belgrade, Serbia 🇷🇸

🗓️: September 16-24

Qualification: 10:30

🥇🥈🥉= 18:00

#️⃣: #WrestleBelgrade

🖥️: https://t.co/DyIQNCWZcu / UWW+

📱: UWW+#uww | #TheHomeOfWrestling pic.twitter.com/L10uVPcvq3

— United World Wrestling (@wrestling) September 21, 2023