Серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова в третий стала победительницей чемпионата мира по борьбе. В этом году турнир проходил в Белграде, Сербия.

Она выступала в весовой категории до 62 кг. В финале 21 сентября кыргызстанка в упорной схватке победила японку Сакуру Мотоки со счетом 4:1.



Тем самым Айсулуу Тыныбекова установила уникальное достижение — в Кыргызстане нет ни одного спортсмена, который становился/лась чемпионом/кой мира три раза. До этого Тыныбекова выигрывала золото чемпионата мира в 2019-м и 2022 году.

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Кроме того, Тыныбекова является пятикратной чемпионка Азии, серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио, победительницей Азиатских игр и ряда других турниров.

Это третья медаль в копилке кыргызстанской сборной на этом турнире и первое золото. Борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу завоевал бронзу в весовой категории до 61 кг, а Айпери Медет кызы взяла серебро в весовой категории до 76 кг.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.